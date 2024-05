Apple zaprezentowało nowe iPady Pro i iPady Air w dwóch rozmiarach

Apple, podczas dość krótkiej konferencji, pokazało nowe tablety – iPady Pro i iPady Air. Nie mamy do czynienia z dużą rewolucją, ale trzeba przyznać, że nowe urządzenia zapowiadają się zdecydowanie ciekawie i nie brakuje większych zmian.

Nowe iPady Air – teraz w dwóch rozmiarach

Tim Cook rozpoczął konferencję od zaznaczenia, że iPady są niesamowitymi urządzeniami, które ułatwiają życie uczniom, nauczycielom, inżynierom i wielu innym osobom. Przejdźmy jednak od razu do tego, co Was najpewniej najbardziej interesuje. Skupmy się na nowych iPadach, zaczynając od modeli z linii Air.

Za główną zmianę, względem poprzedniej generacji, należy uznać pojawienie się iPada Air w dwóch wersjach różniących się rozmiarem. Warto zaznaczyć, że to pierwszy raz w historii tego tabletu. Mniejszy iPad Air ma 11-calowy ekran, ten większy dostał 13-calowy wyświetlacz. Niezależnie od wybranego wariantu, otrzymamy procesor Apple M2. Nie jest to najnowszy układ w portfolio Apple, ale raczej nikomu mocy nie powinno zabraknąć. Firma z Cupertino podczas prezentacji podkreśliła, że układ M2 ma charakteryzować się o 50% większą wydajnością w wybranych zadaniach.

iPad Air 2024 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Apple skupiło się też na jakości dźwięku. Dostaniemy dźwięk stereo w trybie poziomym, a także rozwiązanie określone przez firmę jako „podwójny bass”. Na pokładzie mamy aparat z tyłu 12 Mpix i przednią kamerkę też 12 Mpix, która teraz znajduje się na środku „dłuższego boku”. Jeśli chodzi o biometryczne zabezpieczenia, to nowe iPady Air pozostają przy rozwiązaniu znanym z poprzedniej generacji, czyli mamy czytnik Touch ID. Najwidoczniej na Face ID musimy jeszcze poczekać.

Nowe iPady Air dostępne są w czterech kolorach – niebieskim, fioletowym, starlight i space gray. Do ładowania, co raczej nie będzie zaskoczeniem, przeznaczone jest złącze USB-C. Maksymalnie na dane możemy mieć 1 TB wolnej przestrzeni. Ceny startują od 599 dolarów za wersję 11-calową i od 799 dolarów za wariant 13-calowy.

iPad Air 2024 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Nowe iPady Pro – co dostajemy?

Podczas majowej konferencji, tuż po pokazaniu tabletów z linii Air, Apple zaprezentowało nową generację iPadów Pro. Niewykluczone, że dla części osób będą one sporym zaskoczeniem. Wynika to z faktu, że zmian jest całkiem sporo.

Apple M4 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Zacznijmy od jednej z ważniejszych nowości. Otóż iPady Pro zostały wyposażone w ekrany OLED – to pierwsze tablety Apple z tego typu ekranami. Zaletą jest wysoka jasność, która wynosi 1000 nitów i aż 1600 nitów szczytowo. Zapowiada się, że dostaniemy naprawdę świetne wyświetlacze OLED. Wypada dodać, że Apple ekrany określiło jako Ultra Retina XDR.

8.8 Ocena

Kolejną, ważną zmianą, jest pojawienie się procesorów Apple M4. Co ciekawe, nowa generacja iPadów Pro to pierwsze urządzenia z Cupertino wyposażone w ten układ. Dotychczas jako pierwsze z nowymi procesorami debiutowały Maci. Apple M4 to m.in. proces 3 nm drugiej generacji, nowy silnik odpowiadający za wyświetlacz, a także ulepszenia związane z przetwarzaniem zadań AI (m.in. silnik neurony przyspieszający obliczenia AI). Apple M4, względem generacji M2, charakteryzuje się wzrostem wydajności CPU do 50% i cztery razy większą wydajnością GPU.

iPad Pro 2024 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Przedni aparat, tak samo jak w iPadach Air, umieszczony jest teraz na dłuższym boku. Natomiast z tyłu znalazł się aparat 12 Mpix, któremu towarzyszy nowa, adaptacyjna lampa błyskowa. Za wysoką jakość rejestrowanego dźwięku mają zadbać cztery mikrofony studyjne.

To wszystko udało się upchnąć w smuklejszych obudowach – 11-calowy iPad Pro ma 5,3 mm grubości, a 13-calowy model 5,1 mm grubości. Ceny startują od 999 dolarów za mniejszy wariant i od 1299 dolarów za większy model.

Apple pokazało też nowy rysik Pencil Pro, który zapewnia m.in. haptyczną informację zwrotną. Aktualizacji doczekała się też akcesoryjna klawiatura Magic Keyboard, która wygodę pracy z iPadami ma poprawiać za sprawą chociażby zestawu funkcyjnych klawiszy.