Chromebooki w ogniu krytyki. Zarzuty są poważne

Chociaż Chromebooki, podobnie jak laptopy z Windowsem, dostępne są zarówno w niskich, jak i bardzo wysokich cenach, to jednak w większości są kojarzone jako przystępne cenowo urządzenia przede wszystkim do nauki. Okazuje się jednak, że nie spełniają one oczekiwań wszystkich użytkowników. Sytuacja wygląda poważne.

Laptopy Chromebook nie spełniają oczekiwań

Prawdziwy boom na Chromebooki nastał podczas pandemii COVID-19, gdy zapotrzebowanie na laptopy do nauki zdalnej drastycznie wzrosło – w czwartym kwartale 2020 roku dostarczono ich aż o 287% więcej niż w Q4 2019. Były one często najtańszymi dostępnymi urządzeniami, które się do tego nadawały, dlatego zarówno klienci indywidualni, jak i szkoły kupowały je w masowych ilościach. Okazuje się jednak, że z trudem radzą sobie one z upływem czasu.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Pojawiły się bowiem głosy, że Chromebooki nie zostały zaprojektowane z myślą o trwałości – szkoły, które zakupiły laptopy w okresie pandemii, zaczynają skarżyć się, że urządzenia się psują, a ich naprawa jest kosztowna lub nawet całkowicie nieopłacalna. Okazuje się bowiem, że w wielu przypadkach na przykład wymiana klawiatury stanowi połowę ceny, za jaką kupiono sprzęt.

Co więcej, naprawa nierzadko jest też niemożliwa, ponieważ nie ma łatwego dostępu do części zamiennych. Teoretycznie wyjściem z tej trudnej sytuacji mogłoby być pozyskiwanie ich z innych Chromebooków, ale okazuje się, że nie zawsze jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że producenci dokonują niewielkich zmian, które nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia, ale przez nie części ze starszego laptopa nie pasują do modelu z nowszej generacji tego samego Chromebooka.

Na Google też nie zostawiono suchej nitki

O ile w przypadku powyżej wymienionych kwestii adresatami zarzutów są producenci sprzętu, to Google również znalazło się w ogniu krytyki. Zarzuca się firmie, że Chromebooki mają wbudowaną „datę śmierci”, po której kończy się wsparcie oprogramowania, aczkolwiek w rzeczywistości jego okres może być naprawdę długi – na stronie wsparcia Google można przeczytać, że niektóre modele mają otrzymywać aktualizacje nawet do 2030 roku, a dziś mamy 2023. Przeciętny Chromebook straci jednak wsparcie w ciągu 4 najbliższych lat.

U.S.PIRG Education Fund apeluje do Google o wydłużenie okresu wsparcia do 10 lat od dnia premiery urządzenia oraz zmuszenie producentów Chromebooków do produkcji części zamiennych i standaryzacji projektu części w największym możliwym stopniu. Czy apel przyniesie skutek? Czas pokaże.