Ta Nokia to hit. Sprzedano już 200 mln sztuk

Chociaż w dzisiejszych czasach zdecydowana większość z nas ma w swojej kieszeni smartfon, to jednak są użytkownicy, którzy nadal wybierają klasyczne konstrukcje. O nich nie zapominają producenci, tacy jak Nokia. Jeden z takich telefonów marki sprzedano w już ponad 200 mln egzemplarzy.

Ta Nokia to hit

Nokia 105 to klasyczny model telefonu, który był kilkukrotnie odświeżany przez producenta, m.in. w roku 2017 i 2019, a także w 2021. Jest to więc komórka z długim stażem na rynku. W dodatku bardzo popularna, bowiem od stycznia do września 2021 roku ten telefon został dostarczony na rynek w największej liczbie egzemplarzy ze wszystkich urządzeń tego typu.

Nokia 105 (2021) / fot. producenta

Teraz marka na swoim profilu w chińskim serwisie Weibo poinformowała, że sprzedała już ponad 200 mln sztuk klasycznych telefonów z serii Nokia 105. Jednocześnie w tym samym komunikacie producent ogłosił, że przygotował nową, odświeżoną po raz kolejny wersję tego urządzenia.

Klasyczna Nokia 105 z 2023 roku

Co oferuje odświeżona wersja tego klasyka? W porównaniu z poprzednią wersją z 2021 roku producent zwiększył pojemność baterii aż o 42%. Teraz akumulator Nokii 105 ma pojemność 1450 mAh. Na pokładzie znalazł się także moduł Bluetooth 5.0, a do tego telefon obsłuży karty pamięci w formacie microSD o pojemności nawet 32 GB.

Nokia 105 2023 (źródło: JD.com)

Za działanie telefonu odpowiedzialny jest układ UNISOC T107. Pomimo zmian urządzenie nadal zachowuje klasyczny wygląd, a przede wszystkim fizyczną klawiaturę. Nokia 105 (2023) oferuje także dual SIM i obsługę sieci 4G. Wspierane są również połączenia głosowe VoLTE HD. Ponadto na pokładzie użytkownicy znajdą udogodnienia takie jak latarka i złącze audio 3,5 mm. Warto dodać, że urządzenie obsługuje też chiński system płatności AliPay.

Cena Nokii 105 (2023)

Ile trzeba zapłacić za to urządzenie i jak wygląda kwestia jego dostępności? Telefon ma być dostępny w sprzedaży w Chinach od 28 kwietnia 2023 roku. Jego regularna cena została ustalona na 229 juanów, czyli równowartość ~138 złotych, jednak w przedsprzedaży klienci będą mogli kupić go taniej, za dokładnie 199 juanów (~120 złotych).

Producent nie podał jeszcze żadnych informacji na temat tego, czy telefon będzie dostępny także na innych rynkach.