Nowy tablet i smartwatch marki OnePlus dostępne w Polsce

Zgodnie z zapowiedziami dziś do sprzedaży (między innymi) w Polsce trafiły dwa kolejne urządzenia chińskiej marki – tablet OnePlus Pad Go i nowa wersja smartwatcha OnePlus Watch 2. Ile trzeba za nie zapłacić?

Co oferują tablet OnePlus Pad Go i smartwatch OnePlus Watch 2?

Tablet wyposażony jest w wyświetlacz LCD (LTPS) o przekątnej 11,35 cala, rozdzielczości 2408×1720 pikseli (260 ppi), jasności do 400 nitów i współczynniku kontrastu 1500:1. Ekran potrafi też odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz i próbkować dotyk z szybkością do 180 Hz oraz obsługuje 96% NTSC. Producent podaje, że screen-to-body ratio wynosi 86,4%.

źródło: producent

Jednostką centralną w urządzeniu jest układ MediaTek Helio G99, któremu towarzyszy 8 GB RAM LPDDR4X. Pamięć wbudowana typu UFS 2.2 ma natomiast pojemność 128 GB. Całość zasila akumulator 8000 mAh, który można ładować z mocą 33 W, podczas gdy pracą sprzętu zarządza system Android 13 z nakładką OxygenOS 13.2.

Na wyposażeniu tego modelu są też dwa 8 Mpix aparaty (po jednym na przodzie i tyle), poczwórne głośniki z Dolby Atmos, moduły Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 i 4G LTE oraz złącze USB-C i slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB. Ponadto oferuje ono obsługę GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Urządzenie ma wymiary 255,12×188,04×6,89 mm i waży 532 gramy.

Zegarek Watch 2 oferuje natomiast ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala, rozdzielczości 466×466 pikseli (326 ppi) i jasności 600 nitów z szafirowym szkłem 2.5D. Koperta jest zaś wykonana ze stali nierdzewnej. W jej wnętrzu umieszczono akumulator o pojemności 500 mAh, który zapewnia nawet do 100 godzin działania.

Jak to możliwe w przypadku zegarka z systemem Wear OS by Google? Otóż producent zastosował w nim dwa procesory – Snapdragon W5 Gen 1 i BES2700BP – i systemy operacyjne – obok Wear OS 4 jeszcze RTOS. Większością zadań zajmuje się energooszczędny BES2700BP i RTOS, podczas gdy Snapdragon W5 Gen 1 aktywuje się tylko przy wybranych funkcjach.

A skoro o funkcjach mowa, to Watch 2 oferuje między innymi samodzielne śledzenie lokalizacji (obsługuje GPS, Glonass, Galileo, QZSS i Beidou), możliwość przeprowadzania rozmów z jego poziomu (wymagane połączenie ze smartfonem) oraz wgrania i odtwarzania muzyki (zegarek ma 32 GB pamięci wbudowanej), a także obsługę płatności zbliżeniowych NFC.

Ceny

Aktualnie za OnePlus Pad Go trzeba zapłacić 299 euro (równowartość około 1290 złotych), natomiast za Watch 2 – 349 euro (około 1510 złotych). O ile tablet nie był dostępny do tej pory w Polsce, o tyle w przypadku zegarka nowością jest trzecia wersja kolorystyczna – Nordic Blue Edition (pozostałe dwie kosztują 299 euro).

źródło: producent

Oba urządzenia można już kupić w oficjalnym sklepie internetowym producenta. W obu przypadkach aktualnie są dostępne taniej o 30 euro względem ceny regularnej (podane wyżej ceny uwzględniają już tę zniżkę). Do jednego i drugiego możecie też dobrać prezent – do Pad Go ładowarkę 80 W, a do Watch 2 na przykład słuchawki Buds 3.