GG (Gadu-Gadu) wprowadza Asystenta AI. Co on oferuje?

Dziś prawie każdy producent oprogramowania musi oferować przynajmniej jedną funkcję, w której nazwie pojawia się „AI” lub „sztuczna inteligencja”. GG (dawniej Gadu-Gadu) zaprezentowało więc Asystenta AI, który w założeniach ma okazać się pomocny dla części użytkowników.

Pamiętacie jeszcze Gadu-Gadu?

Przyznam, że mam spory sentyment do Gadu-Gadu, a raczej GG. To był mój pierwszy komunikator, który zapewnił kontakt z wieloma znajomymi. Swój numer nawet znałem na pamięć i byłem zachwycony oferowanymi wówczas możliwościami. Pamiętam, że z czasem aplikacja na Windowsa robiła się coraz bardziej rozbudowana i ociężała, ale na szczęście nie brakowało alternatywnych aplikacji, które pozwalały na korzystanie z platformy oferowanej przez Gadu-Gadu.

Dziś Gadu-Gadu, a raczej po prostu GG, lata największej popularności ma za sobą. Nie zdziwię się, gdy dla młodych osób, spędzających godziny na TikToku, nazwa omawianego komunikatora jest w ogóle nieznana. Warto jednak podkreślić, że zespół pracujący nad rozwojem komunikatora nie zamierza odpuszczać i ma w planach zgarnięcie kawałka tortu dla siebie.

Oczywiście, aby zachęcić byłych użytkowników do powrotu, a także zdobyć zupełnie nowych, potrzebny jest nie tylko dobry komunikator, ale też zestaw towarzyszących mu atrakcyjnych funkcji. Najnowsze rozwiązanie nazywa się Asystent AI i jest właśnie wprowadzane do komunikatora.

Co oferuje Asystent AI w GG?

Jeśli korzystaliście lub wciąż korzystacie z GG, to z pewnością znacie już niemal kultowe statusy dostępności – Pogadam, Dostępny, Zaraz wracam, Nie przeszkadzać i Niewidoczny. Teraz dołącza do nich zupełnie nowy, czyli Asystent AI. Wybranie nowego statusu zapewni jednak użytkownikowi dodatkowe opcje.

Asystent AI w GG już jest dostępny dla użytkowników GG Premium i może być on szczególnie przydatny właścicielom tysięcy firm obecnych na GG. Instalując widżet czatu na swojej stronie www (okienko rozmowy z poziomu witryny firmowej czy osobistej), zyskujemy możliwość odpowiadania na pytania klientów, ale w razie naszej nieobecności to nasz Asystent AI im odpowie 24h/7, bazując na unikalnej wiedzy, w jaką sami go zaopatrzyliśmy. Romuald Remus, prezes zarządu polskiej spółki Fintecom, rozwijającej kultowy komunikator

Po ustawieniu statusu Asystent AI dostaniemy funkcję automatycznych odpowiedzi, które – co warto podkreślić – będą mogły zostać spersonalizowane pod konkretnego użytkownika. Otóż programiści GG przygotowali narzędzie do „karmienia Asystenta AI własną wiedzą”. Dzięki prostemu formularzowi on-line, użytkownik może wgrywać do chatbota bazę wiedzy na zasadzie pojedynczych wątków tematycznych, mających postać pytań i odpowiedzi – osobno lub cały plik danych. W podobny prosty sposób może aktualizować wiedzę.

Należy zaznaczyć, że Asystent AI dostępny jest dla osób korzystających z płatnej wersji komunikatora. Ponadto obecnie można korzystać z niego tylko w wersji przeglądarkowej komunikatora, ale już wkrótce ma pojawić się w aplikacjach na smartfony i desktopy.