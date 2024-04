Promocja InPost dla moli książkowych. Warto się pospieszyć

W 2023 roku 43% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę. Jeżeli należycie do grupy czytających, a chcecie poprawić wynik ukończonych lektur, InPost ma dla Was pewną propozycję.

Świat czytających

Warto dodać, że statystyka podana na początku tekstu to wzrost aż o 9 punktów procentowych względem 2022 roku. Nie dziwi mnie to – lockdowny przypomniały ludziom o różnych rozrywkach, które można realizować w domowym zaciszu, w tym o czytaniu książek. Dodatkowo czytniki e-booków oferują kolorowe wyświetlacze i przekątne umożliwiające czytanie powieści graficznych, co stanowi zachętę dla tych, którzy nie lubią taszczyć opasłych tomów ze sobą.

Swoje trzy grosze z pewnością dorzucają też sklepy, gdzie e-booki kupimy tanio, lub – jak pokazuje przykład Wolnych Lektur – zyskamy dostęp do nich za darmo i bez wychodzenia z domu. Jeżeli uważacie, że to dobry moment, aby wykorzystać coraz dłuższe dni nie do wypoczynku na plaży czy wizyty w klubie, ale do nadrobienia kilku lektur, InPost ma coś dla Was. W ramach rozpoczętego przez firmę Festiwalu Książki możemy zrobić zakupy w partnerskich księgarniach o 25 złotych taniej.

Jak zdobyć rabat na 25 złotych z InPostem?

Pierwszym krokiem jest obecność aplikacji InPost na smartfonie. Następnie w jednej z wybranych księgarni – Gandalf, TaniaKsiążka, Tantis lub Matfel – dodajecie produkty do koszyka za pomocą przycisku „Utwórz koszyk z InPost Pay”. Na samym końcu przechodzicie do aplikacji, wchodzicie w utworzony koszyk, wpisujecie kod rabatowy „CZYTAM25” i finalizujecie transakcję. Akcja trwa od 22 do 24 kwietnia 2024 roku, więc warto szybko uzupełnić koszyk o interesujące Was produkty.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 55 złotych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić więcej niż jedną książkę. Możecie skusić się np. na biografię Steve’a Jobsa spod pióra Waltera Isaacsona lub kultową pozycję dla graczy „Krew, pot i piksele” Jasona Schreiera. A jeżeli chcecie odpocząć od klimatów growo-technologicznych, biorące udział w promocji księgarnie powinny mieć w ofercie trylogię „Wspomnienie o przeszłości ziemi”, w skład której wchodzi „Problem trzech ciał” Liu Cixina. Na podstawie tej książki Netflix niedawno opublikował serial o takim samym tytule.

Widok na zakładkę zakupy, podgląd koszyka oraz miejsce, w które należy wpisać kod rabatowy (screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Regulamin promocji „25 zł rabatu na zakup książek z InPostPay”