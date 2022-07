Opaska Xiaomi Smart Band 7 taniej podczas błyskawicznej wyprzedaży w Polsce!

Nowa opaska fitness Xiaomi mocno różni się od swojego poprzednika. Sprzedaż Xiaomi Mi Band 7 oficjalnie ruszyła w Polsce i od razu możemy spodziewać się oferty powitalnej!

Xiaomi Mi Band 7 taniej „na dzień dobry”

Pełna nazwa nowej opaski chińskiego producenta to Xiaomi Smart Band 7, ale zwyczajowe Xiaomi Mi Band 7 będzie chyba używane znacznie częściej – przynajmniej przez konsumentów. Chodzi o jedno i to samo urządzenie, które właśnie stało się oficjalnie dostępne w Polsce. Już na start dystrybutor ma dla nas promocję, dzięki której zaopatrzymy się w gadżet w niższej cenie!

Ruszyła promocja, dzięki której nowy smartband Xiaomi dostępny jest za 199 złotych. To obniżka o 50 złotych względem regularnej ceny 249 złotych, która będzie ponownie obowiązywać po zakończeniu flash sale.

Akcja nie potrwa zbyt długo: zamówienia można składać tylko do godz. 23:59 do poniedziałku, 18 lipca włącznie. Jeśli szukamy odpowiedniego miejsca, w którym można dokonać zakupu, to mamy sporą dowolność: promocja dostępna jest w stacjonarnych sklepach Xiaomi Store, a także witrynach mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl. Oczywiście Xiaomi Smart Band 7 znajduje się też w ofercie sieci i sklepów Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i x-kom. Trzeba tylko pamiętać, że dostępność urządzeń w promocji jest ograniczona, więc może się różnić w zależności od punktu sprzedaży.

Co dostajemy za „dwie stówki”?

Xiaomi Smart Band 7 różni się mocniej konstrukcją od swojego poprzednika niż „szóstka” różniła się od „piątki”. Przede wszystkim ekran opaski jest aż o 25% większy niż w Mi Band 6 – ma przekątną 1,62″. Sam wyświetlacz będzie lepiej widoczny w słońcu, dzięki zwiększeniu jasności z 450 do 500 nitów. AMOLED może stale wyświetlać podstawowe informacje dzięki funkcji Always-On-Display.

Xiaomi Mi Band 7 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi zadbało o ponad 110 trybów sportowych, dzięki którym będziemy mogli spersonalizować swoje treningi – także dzięki trzeb dodatkowym opcjom: obciążenia treningowego, czasu regeneracji i podsumowania efektów treningu. W ten sposób nie tylko będziemy monitorować czas i intensywność ćwiczeń, ale także odpowiednie interwały.

Urządzenie ma pełen zestaw czujników na pokładzie. Umożliwia m.in. mierzenie tzw. pułapu tlenowego VO₂ max, śledzi również przebieg snu, a także natlenienie krwi i tętno.

Sprzęt łączy się ze smartfonem przez Bluetooth 5.2 BLE, potrafi wytrzymać do 14 dni w trybie czuwania i swobodnie możemy go zabierać na basen – obudowa może pochwalić się odpornością na wodę do 5 ATM.

Jeśli szukaliśmy tej opaski w dobrej cenie, to taka okazja może nie powtórzyć się przed dłuższy czas!