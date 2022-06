Acer Predator Orion, czyli wiele za niewiele. Przegląd oferty gotowych komputerów

Akcja partnerska

Gotowce kojarzą się z tandetnymi, źle wycenionymi propozycjami (taką renomę niestety tworzą oferty dostępne na portalach aukcyjnych), jednak Acer pokazuje, że wybierając gotowe urządzenie renomowanej marki, jesteśmy w stanie otrzymać naprawdę bardzo dobrze wycenione urządzenie, które posłuży nam przez lata. Dziś sprawdzimy ofertę producenta – a jest w czym wybierać.

Zacznijmy od tego, że wszystkie modele działają w oparciu o system Windows 11. Dlaczego Windows 11 jest najlepszym systemem Microsoftu dla graczy? “Jedenastka” w niektórych grach komputerowych cechuje się wyższą wydajnością niż Windows 10. Ponadto system domyślnie wspiera nowe funkcje – m.in. interfejs API DirectX 12 Ultimate, a także AutoHDR, która ma za zadanie automatyczne balansowanie kolorów i luminacji, aby zapewnić HDR w grach, które nawet nie wspierają tej funkcji. Najciekawszym dodatkiem jest natomiast Direct Storage, czyli feature, umożliwiający wykorzystanie potencjału dysków SSD NVMe – oferując jeszcze szybsze ładowanie danych, co sprawi, że gry wspierające funkcję będą ładowały się niezwłocznie.

Acer Predator Orion 3000 – średnia półka wcale nie oznacza średnich komponentów

Komponenty ze średniej półki jeszcze kilka lat temu kojarzyły się z kompromisami, objawiającymi się nawet brakiem wydajności. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Zarówno na rynku procesorów, jak i kart graficznych dla komputerów osobistych, producenci oferują naprawdę wydajne i zaawansowane komponenty, które w grach komputerowych i programach zapewniają bardzo dobrą wydajność w uczciwej, wprost proporcjonalnej cenie.

Przykładem są procesory Intel Core 12. generacji (Alder Lake), które trafiają do najnowszych gotowców Acer Predator – w tym Orion 3000. Na początku warto dodać, że na rynku dostępnych jest (w tym na oficjalnej stronie producenta) wiele różnych konfiguracji, obejmujące różne komponenty.

Testowany przez nas model miał do dyspozycji 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5-12400F, połączony z 16 GB pamięci operacyjnej na kościach DDR4, kartą graficzną GeForce RTX 3060 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Taka konfiguracja została wyceniona na 5999 złotych, a więc jest zdecydowanie najbardziej opłacalną wersją, zapewniającą dobrą proporcję ceny do jakości.

Zainstalowany i skonfigurowany Windows 11 w wersji Home sprawia, że urządzenie jest plug & play – po rozpakowaniu gotowe do działania. Potencjał komputera pokazał Kuba w swoim teście, wziął go na warsztat nawet w rozdzielczości 2K (2560 x 1440 pikseli), gdzie w tytułach typu Death Stranding, czy Elden Ring całość pokazuje swój „pazur” – bez problemu uzyskując ponad 60 FPS na najwyższych możliwych detalach z funkcją DLSS, co jest oczywiście mocną stroną układów RTX 3000.

Do dyspozycji użytkownika jest kilka innych wersji komputera Acer Predator Orion 3000. Niezależnie od modelu, ich cechą wspólną jest RAM na kościach DDR4. Różnią się od siebie procesorami – dostępne są warianty z procesorem Intel Core i5-12400(F) bądź bardziej zaawansowanym Intel Core i7-12700 (12 rdzeni – 8 wydajnościowych, 4 energooszczędne), a także kartami graficznymi – od modelu GTX 1660 Super, przez RTX 3060 (Ti), aż po RTX 3070.

Wybór w kwestii komputerów Acer Predator Orion 3000 jest bardzo szeroki, jednak zdecydowanie wartymi uwagi są dwie wersje – wyżej wspomniana z procesorem Intel Core i5-12400F i kartą graficzną RTX 3060, kosztująca 5999 złotych, a także jednostka z Core i7-12700F i RTX-em 3060 Ti – za 6999 złotych.

Całość jest zamknięta w kompaktowej obudowie – 38,5 x 17,5 x 37,7 cm.

Acer Predator Orion 5000 – dla tych, którzy szukają złotego środka

Następną propozycją w ofercie producenta jest (a raczej są!) Predator Orion 5000. Większa liczba musi oznaczać lepszą wydajność i oczywiście w tym przypadku nie jest inaczej. Jako iż Orion 5000 stoi pomiędzy Orionem 3000 a 7000, można pokusić się o stwierdzenie, że będzie złotym środkiem w ofercie.

Orion 5000 w porównaniu do modelu niżej cechuje się mniejszym wyborem konfiguracji, ponieważ, niezależnie od wersji, sercem komputera jest 12-rdzeniowy procesor Intel Core i7-12700(F) – ten z dopiskiem F różni się od modelu bez „F” brakiem zintegrowanego układu graficznego, ale zestaw i tak obejmuje dedykowaną kartę graficzną, więc zdecydowanie lepiej jest wybrać model z literką „F”.

Wyżej wymieniony CPU to istna bestia wydajności, która jest w stanie sobie poradzić z każdym zadaniem – niezależnie czy będziemy go używać do gier, streamingu, obróbki filmów czy ogólnie multitaskingu – wszędzie zda egzamin.

Co więcej, procesor wspiera zarówno pamięci DDR4, jak i DDR5, a Acer zastosował tu właśnie ten drugi typ modułów, czyli piątą generację DDR5. Cechują się one przede wszystkim wyższymi bazowymi zegarami niż w przypadku standardu DDR4, czyli 4800 MT/s, przy czym pracują na niskich napięciach (dla tej wartości standardem jest 1,1 V).

Tutaj do wyboru są dwie wersje – 32 oraz 64 GB – ta druga propozycja kierowana jest w głównej mierze osób, które są w stanie wykorzystać potencjał 64 GB RAM-u – użytkowników wymagających od swojej maszyny dużych ilości pamięci losowego dostępu.

Procesor jest wspierany przez naprawdę wydajne układy graficzne – w zależności od wersji GeForce RTX 3070 8 GB lub nawet RTX 3080. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że to potężne GPU, radzące sobie z najbardziej zasobożernymi grami komputerowymi, a także programami.

Podobnie jak w modelu Orion 3000, także tutaj producent stawia na system Windows 11 Home, natomiast na pliki przeznaczono 2 TB przestrzeni SSD (w niektórych wersjach z dodatkowymi 2 TB na dysku HDD), jednak ta pierwsza jest z pewnością ciekawsza.

Całość została zamknięta w sporą skrzynkę – o wymiarach 48,5 x 21,9 50,5 cm.

Ile kosztuje topowy model z Core i7-12700 i RTX 3080? 12999 złotych – to naprawdę duża suma, jednak z uwagi na komponenty, które ta konfiguracja oferuje, jest jak najbardziej usprawiedliwiona.

Acer Predator Orion 7000 – urządzenie bez żadnych kompromisów

Ostatni na liście jest Acer Predator Orion 7000. To zdecydowanie najpotężniejszy sprzęt z portfolio producenta, który ma naprawdę wiele do zaoferowania. W zależności od wersji, serecem gotowca jest 12-rdzeniowy procesor Intel Core i7-12700K bądź flagowy układ z rodziny Alder Lake-S, czyli 16-rdzeniowy Intel Core i9-12900K (oba są odblokowane – z możliwością podkręcania). Podobnie jak w przypadku Oriona 5000, komputer ma do dyspozycji 32 lub 64 GB pamięci operacyjnej na kościach DDR5.

W kwestii karty graficznej do wyboru są trzy propozycje – GeForce RTX 3070 8 GB, RTX 3080 10 GB i RTX 3090 24 GB. Dwa ostatnie modele NVIDII to propozycje, którymi powinni zainteresować się najbardziej wymagający gracze (czy twórcy treści, np. streamerzy, Youtuberzy, którzy jednocześnie pracują i grają na swojej maszynie) z racji na ogromne możliwości, jakie gwarantują. W przypadku jednak, gdy użytkownik wymaga w głównej mierze moc obliczeniową procesora, a moc karty graficznej może być nieco niższa, idealnym wyborem będzie wariant z i9-12900K i RTX-em 3070.

Acer Predator Orion 7000 został zamknięty w obudowę o tych samych rozmiarach, co Orion 5000 o wymiarach – 48,5 x 21,9 x 50,5 cm.

Oczywistą oczywistością jest, że osoby, które poszukują gotowej maszyny bez kompromisów, wyposażonej w topowe komponenty, spojrzą na połączenie Intel Core i9-12900K i 64 GB pamięci RAM DDR5 z kartą graficzną GeForce RTX 3090.

Acer Predator Orion 7000 w takiej konfiguracji to koszt 19999 złotych – więc może nie odnosi się do tytułowego „niewiele”, niemniej topowy sprzęt ma swoją cenę, a tego typu rozwiązanie sprawdzi się idealnie w rękach niezwykle wymagających graczy, którzy oczekują od swojego urządzenia prostoty i funkcjonalności.

Materiał powstał przy współpracy z Acer Polska