iPad Pro 2021 zaoferuje potężny procesor, ekran mini LED i obsługę sieci 5G

Tegoroczna generacja iPada Pro nie wprowadziła dużych zmian. Na większe nowości przyjdzie nam poczekać do 2021 roku.

iPad Pro 2020 jest świetny, ale…

Topowy tablet Apple w wersji na 2020 rok to świetne urządzenie, aczkolwiek należy go uznać tylko za poprawione wydanie poprzedniego modelu. Owszem, otrzymaliśmy skaner LiDAR i kilka innych usprawnień, ale dla wielu potencjalnych klientów to za mało, aby przesiąść ze starszej generacji iPada Pro. Tym bardziej, że chociażby skok wydajności będzie niemal nieodczuwalny. Sercem jest bowiem procesor z 2018 roku, ale z odblokowanym jednym rdzeniem, co niewiele wnosi w kwestii osiągów.

iPad Pro z nowym procesorem, lepszym wyświetlaczem i modemem 5G

Jak już wspomniałem we wstępie, Apple większy zestaw nowości ma szykować dopiero na 2021 rok. Według użytkownika Twittera, posługującego się ostatnio bardzo aktywnym kontem @L0vetodream, iPad Pro przygotowywany na przyszły rok otrzyma wiele zmian i usprawnień.

Po pierwsze, Apple ma zastosować ekran mini LED, który zastąpi obecne matryce LCD. Warto tutaj zaznaczyć, że zespół Tima Cooka jest wyraźnie zainteresowany nowymi technologiami produkcji wyświetlaczy. Firma z Cupertino nie tylko prowadzi prace rozwojowe i rozmowy z partnerami, ale również inwestuje miliony dolarów w fabryki, w których mają powstawać ekrany micro LED i mini LED.

next year Q1 or Q2 https://t.co/1C57Oms2HX — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 3, 2020

Kolejną znaczącą zmianą powinien okazać się nowy procesor. We wnętrzu iPada zostanie umieszczony Apple A14X, oparty o układ Apple A14 z tegorocznych, topowych iPhone’ów. Najpewniej będzie on wykonany w architekturze 5 nm i zapewni jeszcze większą wydajność niż procesory z iPhone’ów 12.

with mini led and 5G X55 baseband https://t.co/1C57Oms2HX — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 3, 2020

iPad Pro 2021, w wersji pozwalającej korzystać z danych komórkowych, ma obsługiwać sieć 5G. Otrzyma on modem Qualcomm Snapdragon X55, który wspiera zarówno mmWave, jak i sub-6GHz. Oczekuje się, że wspomniany układ trafi również do tegorocznych iPhone’ów.

Kiedy premiera? Możliwe, że w pierwszym lub drugim kwartale 2021 roku. Nieoficjalne informacje @L0vetodream jak najbardziej należy uznać za prawdopodobne. Ma on na koncie już kilka sprawdzonych przecieków o planach Apple – np. termin premiery iPhone’a SE 2020 czy datę wprowadzania na rynek nowych iPadów Pro.

źródło: MacRumors