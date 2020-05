iPhone’y 12 Pro z ekranami 120 Hz. Poznaliśmy prawdopodobne ceny

Tegoroczne iPhone’y nie będą rewolucją, ale mimo tego zapowiadają się całkiem interesująco. Według najnowszych informacji, Apple ma szykować większy zestaw usprawnień.

iPhone’y 12 Pro z odświeżaniem 120 Hz i skanerem LiDAR

EverythingApplePro wraz z Maxem Weinbachem ponownie podzielili się nieoficjalnymi informacjami o nadchodzących smartfonach z Cupertino. Wcześniej już dowiedzieliśmy się, że modele z dopiskiem „Pro” otrzymają główną kamerę 64 Mpix, lepszy tryb nocny, obsługę 5G i akumulatory o większej pojemności.

Według nowych doniesień, Apple ma w mniejszym i większym iPhonie 12 Pro zastosować ekran z odświeżaniem 120 Hz. Nie będzie to jednak stała wartość. Podobnie jak iPadach Pro z technologią ProMotion, iPhone będzie dynamicznie przełączał się między trybami 60 Hz i 120 Hz, aby wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu. Zastosowanie ekranu 120 Hz nie musi oznaczać, że nowe smartfony zaczną częściej prosić o podłączenie do ładowarki. Na pokładzie znajdą się bowiem większe akumulatory – iPhone 12 Pro Max ma zapewniać 4400 mAh.

W materiale udostępnionym na popularnym kanale EverythingApplePro na YouTube wspomniano również o notchu. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, nie zostanie on usunięty, ale będzie zauważalnie mniejszy.

(fot. EverythingApplePro)Zmian doczeka się również główna, umieszczona z tyłu kamera. Ulepszona stabilizacja obrazu w połączeniu ze szybszym autofocusem ma przełożyć się na lepsze zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych. Warto dodać, że we wcześniejszym filmie EverythingApplePro informował o dodaniu możliwości aktywacji trybu nocnego w ultraszerokątnym obiektywie.

Wzorem nowych iPadów Pro, obok obiektywów pojawi się skaner LiDAR. Celem jest zapewnienie lepszych wrażeń podczas korzystania z rozszerzonej rzeczywistości. Ponadto, ma on poprawić jakość zdjęć portretowych. Kolejną nowością będzie 3-krotny zoom optyczny.

iPhone’y 12 – rozmiary, ceny i inne informacje

Jon Prosser, mający na koncie sprawdzone przecieki, także postanowił podzielić się informacjami o tegorocznych iPhone’ach. Firma Tima Cooka ma wprowadzić do sprzedaży cztery modele – dwa warianty podstawowej „Dwunastki” i dwa warianty modelu Pro.

iPhone 12 ma dostać 5,4-calowy wyświetlacz OLED, który zostanie stworzony przez BOE. Użytkownik do dyspozycji otrzyma 4 GB RAM i zależnie od wersji 128 lub 256 GB na dane. Z tyłu nadal będzie znajdować się kamera zbudowana z dwóch obiektywów. Natomiast boki smartfona będą wykonane z aluminium. Jego większy brat, najpewniej sprzedawany pod nazwą iPhone 12 Max dostanie 6,1-calowy ekran OLED wykonany przez BOE. Należy spodziewać się również większego akumulatora. Pozostałe elementy będą identyczne lub ewentualnie pojawią się niewielkie różnice.

iPhone’y z linii Pro mają trafić do oferty Apple w dwóch podstawowych wersjach. Pierwsza to 6,1-calowy ekran OLED, druga to 6,7 cala. Za produkcję obu wyświetlaczy będzie odpowiadał Samsung. Jon Prosser potwierdził zastosowanie ekranów 120 Hz z technologią ProMotion.

iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max mają mieć 6 GB RAM, a więc o 2 GB więcej względem poprzedników. Podstawowe warianty mają startować od 128 GB pamięci na pliki. Dostępne będą jeszcze wersje z 256 i 512 GB. Ponownie dowiedzieliśmy się, że z tyłu znajdą się trzy obiektyw oraz skaner LiDAR. Boki całej konstrukcji zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.

Warto zauważyć, że najmniejszy model z „Dwunastek” będzie o 50 dolarów tańszy od iPhone’a 11, który w dniu premiery został wyceniony na 699 dolarów. Natomiast za wariant Max, mający identyczną przekątną ekranu, trzeba będzie zapłacić o 50 dolarów więcej. Z kolei podstawowe wersje iPhone’ów 12 Pro będą startować od identycznej kwoty, jak ich zeszłoroczni poprzednicy. Według Jon Prosser, ceny będą przedstawiać się następująco:

iPhone 12 128/256 GB – 649/749 dolarów

iPhone 12 Max 128/256 GB – 749/849 dolarów

iPhone 12 Pro 128/256/512 GB – 999/1099/1299 dolarów

iPhone 12 Pro Max 128/256/512 GB – 1099/1199/1399 dolarów

źródło: MacRumors, EverythingApplePro, FPT