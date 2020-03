Nowy iPad Pro ma procesor z… 2018 roku, ale z włączonym dodatkowym rdzeniem

Nowe iPady Pro otrzymały procesor Apple A12Z Bionic, który zapewnia bardzo wysoką wydajność. Nie jest to jednak zupełnie nowy układ.

Jaki dokładnie procesor siedzi w iPadach Pro 2020?

Firma Tima Cooka chwali się na swojej stronie, że za sprawą czipa A12Z Bionic iPad Pro oferuje wydajność, o której większość laptopów PC może tylko pomarzyć. Mam wątpliwości, co do tej informacji, ale jedno trzeba przyznać – użytkownicy topowych tabletów Apple raczej nie narzekają na brak mocy obliczeniowej. System, aplikacje i gry działają naprawdę sprawnie.

Tak, A12Z Bionic to jak najbardziej świetny procesor, ale nie przynosi on odczuwanego skoku wydajności względem poprzednika. W testach osiąga wyniki bardzo zbliżone do układu A12X Bionic montowanego w iPadach Pro z 2018 roku. Czym jest to spowodowane? Cóż, okazuje się, że mamy do czynienia z niemal identycznym procesorem.

W nazwie układu zmieniła się tylko literka, liczba pozostała bez zmian, co sugerowało tylko nieznaczne odświeżenie. Potwierdzały to wspomniane testy wydajności. No dobrze, ale przecież A12Z Bionic ma więcej rdzeni graficznych, więc Apple coś musiało zmienić w jego konstrukcji. Niekoniecznie, bowiem jak informuje serwis NotebookCheck, poprzedni procesor również miał fizycznie 8 rdzeni graficznych, ale jeden z nich był wyłączony.

Trudno stwierdzić, dlaczego w iPadach Pro z 2018 roku jeden rdzeń był nieaktywny. Niektórzy spekulują, że było to celowe posunięcie, aby podczas ewentualnego odświeżenia urządzenia, firma mogła pochwalić się lepszymi osiągami w przetwarzaniu grafiki. Wszystko to bez konieczności opracowywania nowego procesora bazującego na Apple A13.

Starszy procesor niekoniecznie jest dużą wadą

Jasne, nowa generacja urządzenia powinna przynosić większy zestaw nowości. Z drugiej jednak strony, pod względem wydajności iPady Pro 2020 nie mają się czego wstydzić. Dobrze więc, że Apple skupiło się na innych elementach – nowa kamera, skaner LiDAR i zmiany w iPadOS, które usprawniają obsługę gładzika i myszki.

Oczywiście A12Z Bionic nie będzie wiecznie oferował zadowalających osiągów. Jeśli wierzyć nieoficjalnym informacjom, to jeszcze w tym roku iPady Pro doczekają się kolejnego odświeżenia. Pod koniec roku ma zostać wprowadzona nowa generacja, której sercem będzie nowy procesor Apple A14. Podobno ma być on wykonany w procesie technologicznym 5 nm i ma przynieść odczuwalny skok wydajności.

