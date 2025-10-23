Ze świecą szukać takiego tabletu. Idealny na weekend poza domem

Choć niektórych może odstraszyć wygląd tego tabletu, to jego specyfikacja techniczna bardzo zachęca do zakupu. Model ten oferuje bowiem nieczęsto spotykane w sprzętach tego typu możliwości.
Tablet Blackview Active 12 Pro to idealny towarzysz poza domem
Jeżeli lubisz siedzieć w domu – ten tablet nie jest dla Ciebie, ponieważ stworzono go do tego, aby wykorzystywać jego możliwości w terenie. Jego obudowa jest bowiem pyło- i wodoszczelna (spełnione są kryteria klas odporności IP68 i IP69K), a ponadto sprzęt pomyślnie przeszedł testy MIL-STD-810H. Mało tego – niestraszny mu nawet… ogień, co potwierdzać ma certyfikat UL94 HB. Podobna odpornością cechuje się smartfon Oscal Tank 1.
Tablet Blackview Active 12 Pro świetnie sprawdzi się poza domem, ponieważ wyposażono go w akumulator o monstrualnej pojemności – 30000 mAh, który zapewni nie tylko długi czas działania (w trybie czuwania przekracza 100 dni), ale może też posłużyć jako powerbank dzięki obsłudze ładowania zwrotnego o mocy 10 W. Sam tablet można natomiast ładować szybko przewodowo z mocą aż 120 W.
Poza domem niewątpliwie przyda się nie tylko wysoka odporność i długi czas pracy, ale też mocna lampa, którą ten sprzęt również oferuje. Konkretniej ma ona jasność 400 lm, co odpowiada mocy 40 W żarówki żarowej. Żaden przeciętny smartfon nie ma takiego LED-a na pokładzie.
Tym, co wyróżnia tablet Blackview Active 12 Pro, jest też… wbudowany projektor 1080p o jasności 200 lumenów, który jest w stanie wyświetlać obraz o przekątnej nawet 120 cali. Kiedyś na rynku były smartfony z wbudowanym projektorem (jak Allview X4 Soul Vision), ale dziś takich urządzeń ze świecą szukać.
Bierzesz ten tablet ze sobą i niczego więcej nie potrzebujesz
Tablet Blackview Active 12 Pro spokojnie może być jedynym sprzętem, jaki weźmiesz ze sobą, ponieważ oferuje również modem 5G, a nawet NFC, chociaż – szczerze mówiąc – nie wyobrażam sobie, żeby zapłacić przy jego użyciu za zakupy w sklepie. Na miejscu kasjerki przestraszyłbym się, że klient zamierza mnie nim zdzielić. A mając na uwadze jego gabaryty i masę (ponad 1,5 kg; wymiary to zaś 267,7x179x28,3 mm), można zrobić nim krzywdę.
Szeroka funkcjonalność urządzenia będzie szła w parze z komfortowym korzystaniem, ponieważ tablet Blackview Active 12 Pro wyposażono również w procesor MediaTek Dimensity 7300 2,5 GHz (4 nm) oraz pamięci RAM LPDRR5 (do 16 GB) i UFS 3.1 (do 1 TB). Istnieje też możliwość skorzystania z karty microSD o pojemności do 2 TB.
Ponadto model ten oferuje 11-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i jasności do 650 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji oraz 50 Mpix aparat na przodzie, a także 108 Mpix aparat na tyle, głośniki stereo, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, GPS i dual SIM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15.
Blackview Active 12 Pro to multifunkcyjny, ale nietani tablet
Model ten jest dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach. Tańsza, 12/256 GB, kosztuje 2999 złotych. Droższa, 16 GB/1 TB, natomiast 3349 złotych.