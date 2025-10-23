Ze świecą szukać takiego tabletu. Idealny na weekend poza domem

Choć niektórych może odstraszyć wygląd tego tabletu, to jego specyfikacja techniczna bardzo zachęca do zakupu. Model ten oferuje bowiem nieczęsto spotykane w sprzętach tego typu możliwości.

Tablet Blackview Active 12 Pro to idealny towarzysz poza domem

Jeżeli lubisz siedzieć w domu – ten tablet nie jest dla Ciebie, ponieważ stworzono go do tego, aby wykorzystywać jego możliwości w terenie. Jego obudowa jest bowiem pyło- i wodoszczelna (spełnione są kryteria klas odporności IP68 i IP69K), a ponadto sprzęt pomyślnie przeszedł testy MIL-STD-810H. Mało tego – niestraszny mu nawet… ogień, co potwierdzać ma certyfikat UL94 HB. Podobna odpornością cechuje się smartfon Oscal Tank 1.

Blackview Active 12 Pro (źródło: Blackview)

Tablet Blackview Active 12 Pro świetnie sprawdzi się poza domem, ponieważ wyposażono go w akumulator o monstrualnej pojemności – 30000 mAh, który zapewni nie tylko długi czas działania (w trybie czuwania przekracza 100 dni), ale może też posłużyć jako powerbank dzięki obsłudze ładowania zwrotnego o mocy 10 W. Sam tablet można natomiast ładować szybko przewodowo z mocą aż 120 W.

Poza domem niewątpliwie przyda się nie tylko wysoka odporność i długi czas pracy, ale też mocna lampa, którą ten sprzęt również oferuje. Konkretniej ma ona jasność 400 lm, co odpowiada mocy 40 W żarówki żarowej. Żaden przeciętny smartfon nie ma takiego LED-a na pokładzie.

Blackview Active 12 Pro (źródło: Blackview)

Tym, co wyróżnia tablet Blackview Active 12 Pro, jest też… wbudowany projektor 1080p o jasności 200 lumenów, który jest w stanie wyświetlać obraz o przekątnej nawet 120 cali. Kiedyś na rynku były smartfony z wbudowanym projektorem (jak Allview X4 Soul Vision), ale dziś takich urządzeń ze świecą szukać.

Bierzesz ten tablet ze sobą i niczego więcej nie potrzebujesz

Tablet Blackview Active 12 Pro spokojnie może być jedynym sprzętem, jaki weźmiesz ze sobą, ponieważ oferuje również modem 5G, a nawet NFC, chociaż – szczerze mówiąc – nie wyobrażam sobie, żeby zapłacić przy jego użyciu za zakupy w sklepie. Na miejscu kasjerki przestraszyłbym się, że klient zamierza mnie nim zdzielić. A mając na uwadze jego gabaryty i masę (ponad 1,5 kg; wymiary to zaś 267,7x179x28,3 mm), można zrobić nim krzywdę.

Szeroka funkcjonalność urządzenia będzie szła w parze z komfortowym korzystaniem, ponieważ tablet Blackview Active 12 Pro wyposażono również w procesor MediaTek Dimensity 7300 2,5 GHz (4 nm) oraz pamięci RAM LPDRR5 (do 16 GB) i UFS 3.1 (do 1 TB). Istnieje też możliwość skorzystania z karty microSD o pojemności do 2 TB.

Ponadto model ten oferuje 11-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i jasności do 650 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji oraz 50 Mpix aparat na przodzie, a także 108 Mpix aparat na tyle, głośniki stereo, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, GPS i dual SIM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15.

Blackview Active 12 Pro to multifunkcyjny, ale nietani tablet

Model ten jest dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach. Tańsza, 12/256 GB, kosztuje 2999 złotych. Droższa, 16 GB/1 TB, natomiast 3349 złotych.