Masz numer w Orange? Będziesz wyglądać lepiej

Klienci Orange, którzy wykonują połączenia wideo, od teraz mogą cieszyć się lepszą jakością obrazu. To zasługa wdrożenia nowszego i wydajniejszego kodeka H.265.

Rozmowy wideo w lepszej jakości dla klientów sieci Orange

Do tej pory, podczas realizacji rozmów wideo, wykorzystywany był kodek H.264/MPEG-4 AVC. Operator zastąpił go teraz nowszym, wydajniejszym kodekiem H.265. Mimo że samo oznaczenie różni się minimalnie, różnica w jakości obrazu ma być ogromna – będzie on ostrzejszy. Dodatkową korzyścią są jeszcze mniejsze opóźnienia, co pozytywnie wpłynie na płynność transmisji wizji.

Kodek H.265 ma być wykorzystywany zarówno podczas rozmów wideo w sieci LTE (ViLTE), jak i wtedy, gdy klient sieci Orange będzie korzystał z sieci Wi-Fi (ViWiFi). Oznacza to, że może cieszyć się z wysokiej jakości obrazu bez względu na to, z jakim rodzajem sieci jest połączony jego smartfon.

Ostrzejszy i płynniejszy obraz oraz niskie opóźnienie to jednak nie jedyne korzyści, jakie zapewnia wdrożenie kodeka H.265. Kolejną jest to, ze zużywa on aż o ⅓ mniej pasma niż dotychczas wykorzystywany kodek H.264. Dzięki temu operator jest w stanie obsłużyć więcej połączeń wideo w wyższej jakości w tym samym czasie.

Jest to o tyle istotne, że – jak podaje Orange – w październiku 2025 roku każdego dnia realizowanych jest o średnio 100% więcej połączeń ViLTE niż rok temu. Lepsza jakość z pewnością zachęci do korzystania z nich więcej klientów. Dzięki uruchomieniu kodeka H.265 nie muszą się martwić, że przez to jakość obrazu będzie gorsza.

ViLTE i ViWiFi w Orange z kodekiem H.265 – kto może skorzystać?

Aktualnie nowszy kodek H.265 będzie wykorzystywany wyłącznie podczas połączeń wideo w sieci Orange oraz pomiędzy numerami w sieciach Orange i Play. Wymagany jest też smartfon z systemem Android 16.

Kodek H.265 podczas rozmów wideo obsługiwany jest przez wybrane modele smartfonów marek Samsung, Xiaomi, Honor, Motorola, Realme, OnePlus i Oppo. Orange przygotowało wykaz urządzeń wraz z informacją, które z nich wspierają VoLTE, WiFi Calling, VoLTE roaming, ViLTE i SMSoIP – znajdziecie go pod tym adresem (w postaci dokumentu w formacie PDF).