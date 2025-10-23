Potężna awaria w sieci dużego operatora

Klienci jednego z największych operatorów w Polsce mierzą się z potężną awarią. Uniemożliwia ona wykonywanie i odbieranie połączeń.

Potężna awaria w Plusie 23 października 2025 roku

Zaraz przed godziną 9:00 w serwisie Downdetector.pl, który służy do zgłaszania problemów z działaniem popularnych usług, pojawiły się pierwsze dziesiątki zgłoszeń klientów sieci Plus.

Po godzinie 9:00 dziesiątki zmieniły się w setki, a w końcu tysiące zgłoszeń. Około wpół do jedenastej ich liczba przekroczyła 7000. Wskazuje to na naprawdę dużą i poważną awarię, a nie chwilowe problemy, których doświadczyła garstka osób.

Pomimo upływu czasu, kolejne zgłoszenia wciąż się pojawiają w serwisie Downdetector.pl. I choć jest ich mniej niż wcześniej, nadal są liczone w setkach.

Awaria w sieci Plus 23 października 2025 roku (źródło: Downdetector)

Awaria w sieci Plus 23 października 2025 roku – co się stało?

Z lektury komentarzy w serwisie Downdetector.pl można wywnioskować, że klienci sieci Plus stracili możliwość odbierania i wykonywania połączeń głosowych, podczas gdy bez przeszkód mogą korzystać z internetu.

Klienci operatora zwrócili uwagę, że problemy pojawiają się w sytuacji, gdy telefon chce zrealizować połączenie z wykorzystaniem technologii VoLTE. Wyłączenie tej funkcji lub przełączenie się na 3G (obie rzeczy możecie zrobić w Ustawieniach urządzenia) sprawia, że na powrót można dzwonić i odbierać połączenia głosowe w sieci Plus.

Operator nie opublikował żadnego komunikatu, związanego z dzisiejszą awarią.