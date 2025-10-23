Latasz dronem? Uważaj – zmienia się polskie prawo

Nawet lekki dron nie jest zabawką, ale bezzałogowym statkiem powietrznym, który może wyrządzić krzywdę i spowodować uszkodzenie mienia. W Polsce wreszcie zostaje wprowadzony obowiązek, dzięki któremu możecie poczuć się nieco bezpieczniej.

Polskie prawo wreszcie nakłada ważny obowiązek na operatorów dronów

W styczniu 2025 roku wspominaliśmy, że sejm zaakceptował poprawki w prawie lotniczym. Jedną ze zmian było wprowadzenie do ustawy nowego podziału dronów, jednak nie ta modyfikacja była tą najważniejszą. Rządzący zaproponowali, aby polskie prawo nakładało na operatorów dronów obowiązkowe ubezpieczenie OC. Co ważne, ustalenia te zostają ujednolicone z europejskimi zasadami latania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Zapis ten wejdzie w życie już 13 listopada 2025 roku.

Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla operatorów dronów ma zwiększyć bezpieczeństwo w polskiej przestrzeni powietrznej, a także chronić osoby trzecie. Opłata obejmie maszyny o masie od 250 gramów do 20 kilogramów i to niezależnie od tego, czy latasz rekreacyjnie, filmujesz lub fotografujesz z wysokości.

Co ważne, zgodnie z nowo wprowadzanymi przepisami, polisa musi zostać zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie lotów. Jeśli ubezpieczenie nie zostanie wykupione, na użytkownika może zostać nałożona kara finansowa w wysokości 4000 złotych.

Ubezpieczenie OC drona – co powinno uwzględniać?

Podczas poszukiwania właściwej polisy dla swojego bezzałogowego statku powietrznego, operator drona powinien wziąć pod uwagę między innymi:

zakres terytorialny ochrony,

kategorie operacji objęte ubezpieczeniem,

sumę gwarancyjną odpowiadającą rzeczywistemu ryzyku dla prowadzonej działalności.

Jak zaznacza Agnieszka Włodarska-Poloczek – kierownik w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Compensie – suma gwarancyjna może być uzależniona od rodzaju realizowanych przez operatora lotów. W przypadku rekreacji czy testów, wystarczająca będzie minimalna kwota, natomiast dla użytkowników profesjonalnych, w tym pomiarów geodezyjnych, inspekcji infrastruktury czy komercyjnego filmowania, sugerowane są większe kwoty.

Przedstawicielka firmy ubezpieczeniowej zaznacza też, iż dron to nie tylko narzędzie zabawy czy pracy, ale także urządzenie, które w nieodpowiednich warunkach może wyrządzić szkodę – na przykład uszkodzić samochód, dach budynku czy zranić osobę postronną. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie obowiązkowego OC – aż dziwi, że dopiero teraz.

Warto wspomnieć, że w kwietniu 2025 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła oficjalny system teleinformatyczny oraz aplikację mobilną DroneTower. Za pośrednictwem tych narzędzi operatorzy mogą zgłaszać każdy planowany lot dronem, wyposażonym w kamerę i/lub o masie powyżej 250 gramów.