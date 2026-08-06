Zobaczysz nowy tablet Huawei MatePad Pro 12 i od razu zapragniesz go kupić

Do oferty chińskiego producenta dołączył nowy tablet Huawei MatePad Pro 12. Jego specyfikacja jest tak atrakcyjna, że z pewnością wielu klientów zdecyduje się na jego zakup.

Nowy tablet Huawei MatePad Pro 12 (2026) jest bardzo atrakcyjną propozycją

Aż prosi się, żeby zacząć od tego, że nowy tablet Huawei MatePad Pro 12 (2026) cechuje się imponującą smukłością, ponieważ ma grubość zaledwie 4,7 mm (pozostałe wymiary to 264,2×172,9 mm). Jest też, jak na swój rozmiar, zaskakująco lekki, gdyż waży tylko 439 gramów. Korzystanie z niego będzie zatem z pewnością komfortowe.

Szczególnie że tablet Huawei MatePad Pro 12 (2026) wyposażono również w 12-calowy, elastyczny wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3036×1952 piksele, co przekłada się na 302 ppi. Ekran cechuje się też współczynnikiem kontrastu 2000000:1 oraz obsługuje 1,07 miliarda kolorów i paletę DCI-P3, a do tego osiąga jasność do 1600 nitów. Ponadto producent zastosował rozwiązanie, które ma redukować odblaski.

Huawei MatePad Pro 12 (2026) | źródło: Huawei

Nowy tablet Huawei MatePad Pro 12 (2026) otrzymał też – w zależności od wersji – procesor Kirin T93 lub Kirin T93A (w wariancie Enjoy Edition) oraz 12 lub 16 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Całość zasila akumulator o pojemności 10400 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 66 W (do 100% w 53 minuty) i zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 40 W.

Ponadto tablet Huawei MatePad Pro 12 (2026) oferuje Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, GPS, złącze USB-C (USB 3.1 Gen 1 ze wsparciem dla DP 1.2), czytnik linii papilarnych, cztery głośniki i cztery mikrofony oraz 12 Mpix (f/2.4) aparat na przodzie i 50 Mpix (f/1.8) na tyle, któremu towarzyszy czujnik spektralny.

Huawei MatePad Pro 12 (2026) | źródło: Huawei

Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to natomiast HarmonyOS 6.1.

Huawei MatePad Pro 12 (2026) – cena (w Chinach)

Nowy tablet Huawei MatePad Pro 12 (2026) kosztuje w Chinach od 5699 juanów (równowartość około 3145 złotych). Jego dostępność w Polsce nie została na tę chwilę potwierdzona, jednak już 18 sierpnia 2026 roku w kraju nad Wisłą zadebiutują dwa inne urządzenia tej marki: tablet Huawei MatePad Pro Max, który miał premierę w maju 2026 roku oraz zaprezentowany w lipcu 2026 roku Huawei MatePad Air (2026).