Nowy tablet Huawei jest imponujący. I będzie dostępny w Polsce

Chiński producent zaprezentował dziś nowy tablet Huawei MatePad Pro Max, który zdecydowanie może spodobać się klientom, również w Polsce. Wraz z nim zadebiutował też nowy smartfon Huawei Nova 15 Max.

Nowy tablet Huawei MatePad Pro Max jest wręcz niewiarygodnie smukły, gdyż ma zaledwie 4,7 mm grubości. Jego wysokość to zaś 289,34 mm, a szerokość 196,34 mm. Masa urządzenia to z kolei od 499 do 509 gramów (druga wartość dotyczy wersji PaperMatte Edition).

Najnowszy tablet Huawei wyposażono w wyświetlacz OLED o przekątnej 13,2 cali i rozdzielczości 3000×2000 pikseli (273 ppi), oferujący odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz, współczynnik kontrastu 2000000:1 i jasność do 1600 nitów. Klienci będą mogli wybrać wersję z klasycznym ekranem lub PaperMatte Display.

Producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body wynosi imponujące 94% dzięki temu, że ramka dookoła wyświetlacza ma zaledwie 3,55 mm. Mimo to udało się na niej zmieścić aparat o rozdzielczości 12 Mpix z przysłoną f/2.4. Na tyle zaś, na wyspie przypominającej kształtem wyspy z flagowców z serii Huawei Mate, umieszczono 50 Mpix (f/1.8) aparat.

Tablet Huawei MatePad Pro Max odda też do dyspozycji 12 GB RAM i od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wybranego przez klienta wariantu). Przeznaczona do sprzedaży w Europie wersja ma akumulator o pojemności 9760 mAh, podczas gdy na innych rynkach zasilaniem zajmie się bateria 10400 mAh. Urządzenie (w każdym wydaniu) obsługuje ładowanie przewodowe o mocy do 66 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy maksymalnie 40 W.

Na wyposażeniu tego modelu są również Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 2,4 i 5 GHz, NearLink i USB-C (USB 3.1). Obsługiwane są też GPS, Glonass, Galileo, QZSS i Beidou. Specyfikacja Huawei MatePad Pro Max uzupełniana jest przez 4 mikrofony, 6 głośników i oprogramowanie HarmonyOS 4.3.

Z myślą o Huawei MatePad Pro Max powstała klawiatura Huawei Glide Keyboard (w kolorze białym i czarnym) ze schowkiem na rysik Huawei M-Pencil i touchpadem. Skok klawiszy wynosi 1,8 mm, a całość waży 439 gramów.

Klawiatura Huawei Glide Keyboard do tabletu Huawei MatePad Pro Max (źródło: Huawei)

Polski oddział producenta potwierdził, że tablet Huawei MatePad Pro będzie dostępny w Polsce (w wersji PaperMatte Edition), jednak nie podał konkretnego terminu wprowadzenia tego urządzenia na polski rynek.

7 maja 2026 roku zadebiutował też nowy smartfon Huawei Nova 15 Max

W grudniu 2025 roku chiński producent zaprezentował smartfon Huawei Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra. Dziś do rodziny dołączył czwarty członek.

Smartfon Huawei Nova 15 Max cechuje się 6,84-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2756×1272 piksele z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, akumulatorem o pojemności 8500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 40 W oraz 256 GB pamięci wbudowanej.

Huawei Nova 15 Max (źródło: Huawei)
Ponadto smartfon Huawei Nova 15 Max ma podwójny aparat na tyle: główny 50 Mpix (f/1.9) i pomocniczy 2 Mpix (f/2.4) oraz 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, a także głośniki stereo, NFC, pilot na podczerwień i czytnik linii papilarnych. Całość pracuje pod kontrolą EMUI 14.2.

Polski oddział producenta nie podał informacji na temat dostępności tego smartfona w Polsce.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

