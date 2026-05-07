Nowy tablet Huawei jest imponujący. I będzie dostępny w Polsce

Chiński producent zaprezentował dziś nowy tablet Huawei MatePad Pro Max, który zdecydowanie może spodobać się klientom, również w Polsce. Wraz z nim zadebiutował też nowy smartfon Huawei Nova 15 Max.

Nowy tablet Huawei MatePad Pro Max jest imponujący. I będzie dostępny w Polsce

Nowy tablet Huawei MatePad Pro Max jest wręcz niewiarygodnie smukły, gdyż ma zaledwie 4,7 mm grubości. Jego wysokość to zaś 289,34 mm, a szerokość 196,34 mm. Masa urządzenia to z kolei od 499 do 509 gramów (druga wartość dotyczy wersji PaperMatte Edition).

Najnowszy tablet Huawei wyposażono w wyświetlacz OLED o przekątnej 13,2 cali i rozdzielczości 3000×2000 pikseli (273 ppi), oferujący odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz, współczynnik kontrastu 2000000:1 i jasność do 1600 nitów. Klienci będą mogli wybrać wersję z klasycznym ekranem lub PaperMatte Display.

Huawei MatePad Pro Max (źródło: Huawei)

Producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body wynosi imponujące 94% dzięki temu, że ramka dookoła wyświetlacza ma zaledwie 3,55 mm. Mimo to udało się na niej zmieścić aparat o rozdzielczości 12 Mpix z przysłoną f/2.4. Na tyle zaś, na wyspie przypominającej kształtem wyspy z flagowców z serii Huawei Mate, umieszczono 50 Mpix (f/1.8) aparat.

Tablet Huawei MatePad Pro Max odda też do dyspozycji 12 GB RAM i od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wybranego przez klienta wariantu). Przeznaczona do sprzedaży w Europie wersja ma akumulator o pojemności 9760 mAh, podczas gdy na innych rynkach zasilaniem zajmie się bateria 10400 mAh. Urządzenie (w każdym wydaniu) obsługuje ładowanie przewodowe o mocy do 66 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy maksymalnie 40 W.

Na wyposażeniu tego modelu są również Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 2,4 i 5 GHz, NearLink i USB-C (USB 3.1). Obsługiwane są też GPS, Glonass, Galileo, QZSS i Beidou. Specyfikacja Huawei MatePad Pro Max uzupełniana jest przez 4 mikrofony, 6 głośników i oprogramowanie HarmonyOS 4.3.

Z myślą o Huawei MatePad Pro Max powstała klawiatura Huawei Glide Keyboard (w kolorze białym i czarnym) ze schowkiem na rysik Huawei M-Pencil i touchpadem. Skok klawiszy wynosi 1,8 mm, a całość waży 439 gramów.

Klawiatura Huawei Glide Keyboard do tabletu Huawei MatePad Pro Max (źródło: Huawei)

Polski oddział producenta potwierdził, że tablet Huawei MatePad Pro będzie dostępny w Polsce (w wersji PaperMatte Edition), jednak nie podał konkretnego terminu wprowadzenia tego urządzenia na polski rynek.

7 maja 2026 roku zadebiutował też nowy smartfon Huawei Nova 15 Max

W grudniu 2025 roku chiński producent zaprezentował smartfon Huawei Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra. Dziś do rodziny dołączył czwarty członek.

Smartfon Huawei Nova 15 Max cechuje się 6,84-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2756×1272 piksele z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, akumulatorem o pojemności 8500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 40 W oraz 256 GB pamięci wbudowanej.

Ponadto smartfon Huawei Nova 15 Max ma podwójny aparat na tyle: główny 50 Mpix (f/1.9) i pomocniczy 2 Mpix (f/2.4) oraz 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, a także głośniki stereo, NFC, pilot na podczerwień i czytnik linii papilarnych. Całość pracuje pod kontrolą EMUI 14.2.

Polski oddział producenta nie podał informacji na temat dostępności tego smartfona w Polsce.