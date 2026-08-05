Huawei zaprezentował dwa imponujące laptopy

Dziś w Chinach oficjalnie zaprezentowany został nowy laptop Huawei MateBook Pro S oraz nowa generacja modelu Huawei MateBook Fold Ultimate Design. Jeden i drugi robi duże, pozytywne wrażenie.

Nowy laptop Huawei MateBook Pro S jest smukły i lekki

Nowy laptop Huawei MateBook Pro S wyróżnia się przede wszystkim smukłością i lekkością, ponieważ ma grubość (od) 11,9 mm i (od) 798 gramów masy. Niektóre wersje są jednak grubsze (12,2 mm) i nieco cięższe (805 lub 825 gramów). Pozostałe wymiary to natomiast 310,8 mm (szerokość) i 220,8 mm (głębokość).

Huawei MateBook Pro S (źródło: Huawei)

Producent umieścił w nim elastyczny ekran OLED, który – w jednej z przygotowanych wersji – wyróżnia się funkcją podobną do Privacy Display w smartfonie Samsung Galaxy S26 Ultra. Wyświetlacz zapewnia bowiem pełną widoczność wyłącznie wtedy, gdy patrzy się na niego wprost, a kiedy kąt patrzenia się zwiększa, tym ekran staje się coraz bardziej czarny i nieczytelny. Funkcję tę można też wyłączyć. Ponadto dostępna jest wariant z panelem typu PapperMatte, czyli redukującym odblaski.

Wyświetlacz – w każdej wersji – cechują przekątna 14,2 cala, proporcje 3:2 i rozdzielczość 3120×2080 pikseli, co przekłada się na 264 ppi. Do tego jest funkcja odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i wsparcie dla obsługi dotykiem, a także rysikiem Huawei M-Pen 3. Maksymalna jasność sięga zaś 1600 nitów. Producent deklaruje też obsługę gamy kolorów P3 i sRGB, dokładność kolorów ΔE < 1 i współczynnik kontrastu 2000000:1.

Huawei MateBook Pro S (źródło: Huawei)

Sercem laptopa Huawei MateBook Pro S został procesor Kirin XE20 (do 20 W). Użytkownicy dostaną również do dyspozycji – w zależności od wersji – 16, 24 lub 32 GB RAM i dysk o pojemności 512 GB lub 1 TB. Akumulator o pojemności 54 Wh ma zaś zapewnić do 18 godzin odtwarzania wideo.

Ponadto laptop Huawei MateBook Pro S oferuje Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 i 5 GHz, dwa złącza USB-C (USB 3.2 Gen 1), w tym jedno z obsługą DisplayPort 1.2 (do 4K@60Hz), dwie kamery 1080p z czujnikiem światła (jedna jest na wewnętrznej, a druga na zewnętrznej części klapy) oraz 4 głośniki, 6 mikrofonów i podświetlaną klawiaturę z czytnikiem linii papilarnych i 1,5-mm skokiem klawiszy.

Huawei MateBook Pro S (źródło: Huawei)

Nowy laptop Huawei MateBook Pro S ma fabrycznie zainstalowany system HarmonyOS 6.1. Na tę chwilę nie ma informacji o wersji z Windowsem, w związku z czym jego dostępność poza Chinami jest niepewna. W Chinach ceny zaczynają się od 7999 juanów (równowartości około 4415 złotych).

Huawei MateBook Fold Ultimate Design (2026) – specyfikacja, cena

Drugim z zaprezentowanych dziś urządzeń jest nie mniej imponujący laptop Huawei MateBook Fold Ultimate Design 2. generacji. Poprzedni, pierwszy Huawei MateBook Fold Ultimate Design zadebiutował bowiem w maju 2025 roku.

Jest on wyposażony, przede wszystkim, w elastyczny, dwuwarstwowy wyświetlacz OLED z UTG o przekątnej 18 cali, proporcjach 4:3 i rozdzielczości 3296×2472 piksele. Po złożeniu do formy klasycznego laptopa do dyspozycji jest zaś 13-calowa powierzchnia o rozdzielczości 2472×1648 pikseli i proporcjach 3:2. Jasność maksymalna ekranu wynosi 1600 nitów, podczas gdy typowa 700 nitów.

Huawei MateBook Fold 2026 (źródło: Huawei)

Nowy laptop Huawei MateBook Fold Ultimate Design (2026) został też wyposażony w procesor Kirin X90+ oraz (w zależności od wersji) od 24 do 32 GB RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB, 1 lub 2 TB. Ponadto oddaje do dyspozycji Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 2,4 i 5 GHz, dwa złącza USB-C, sześć głośników, cztery mikrofony, 8 Mpix aparat i czytnik linii papilarnych w klawiszu zasilania.

Całość pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 6.1 i waży 1,16 kg. Wymiary po rozłożeniu wynoszą zaś 382,5×288,5×7,3-7,6 mm, a po złożeniu 288,5×193,7×14,9 mm. Za laptop Huawei MateBook Fold Ultimate Design (2026) trzeba zapłacić w Chinach:

24999 juanów (~13800 złotych) za wersję 24/512 GB,

26999 juanów (~14905 złotych) za wariant 24 GB/1 TB,

29999 juanów (~16560 złotych) za konfigurację 32 GB/2 TB.

Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że Huawei MateBook Fold Ultimate Design (2026) będzie sprzedawany w Polsce. A szkoda, bo pierwszy Huawei MateBook Fold Ultimate Design zrobił na Kasi bardzo dobre (pierwsze) wrażenie.