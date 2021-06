To pierwsze na świecie tablety z HarmonyOS – Huawei żegna się z Androidem

Do tej pory Huawei instalował na swoich tabletach system Android od Google. Producent przez wiele lat rozwijał jednak swoją autorską platformę HarmonyOS i Huawei MatePad Pro 12.6 jest jednym z pierwszych na świecie tabletów z nią na pokładzie.

Huawei MatePad Pro 12.6 to jeden z pierwszych tabletów z HarmonyOS

Tablet ma 12,6-calowy ekran OLED, który otaczają ramki szerokości zaledwie 5,6 mm. Wyświetlacz charakteryzuje się też kontrastem 1000000:1. Screen-to-body ratio wynosi aż 90%.

Na ekranie domowym użytkownik może przypinać przydatne widżety z informacjami z aplikacji, podobnie jak na smartfonach z HarmonyOS. W jego dolnej części znajduje się zaś dock z najczęściej używanymi programami, a jeśli użytkownik najedzie na ikonkę myszką, zobaczy podgląd tego, co jest otwarte w danej aplikacji.

źródło: Huawei

Do tabletu oczywiście można podłączyć klawiaturę i mysz, co pozwoli wykorzystać go jako narzędzie do pracy i nauki. A dzięki płynnej współpracy z innymi urządzeniami Huawei, można w prosty sposób przerzucać pliki pomiędzy nimi. Użytkownicy mogą również używać rysika, który rozpoznaje pismo ręczne i konwertuje je na tekst cyfrowy.

źródło: Huawei

Huawei MatePad Pro 12.6 ma na panelu tylnym trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 13 Mpix i ultraszerokokątny (trzeci odpowiada zaś za pomiar głębi 3D). Sercem tabletu jest procesor HiSilicon Kirin 9000, a całość zasila akumulator o pojemności 10050 mAh, który ma zapewnić nawet 14 godzin pracy. Co więcej, na pokładzie urządzenia jest też aż – uwaga – osiem głośników!

Wraz z Huawei MatePad Pro 12.6 producent zaanonsował także nowy, jeszcze lepszy rysik Huawei M-Pencil.

źródło: Huawei

Huawei zapowiedział też Huawei MatePad Pro 10.8 z procesorem Qualcomm Snapdragon 870 i HarmonyOS oraz Huawei MatePad 11 również z układem Qualcomm Snapdragon i własnym systemem producenta, aczkolwiek więcej informacji na jego temat nie zostało podanych.

Cena Huawei MatePad Pro 12.6 (WLAN) zaczynać się będzie od 4999 juanów, natomiast za wariant z modemem 5G klienci zapłacą 7999 juanów. Huawei MatePad Pro 10.8 ma zaś kosztować od 3799 juanów.