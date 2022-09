PlayStation Plus Essential – trzy mocne gry w październiku!

Sony ujawniło październikowe gry w PlayStation Plus Essential. Dobrze czytacie – wracamy do starego formatu odsłaniania kart, rozdzielającego poszczególne progi subskrypcji. Ten miesiąc będzie mocarny, ponieważ do usługi trafią świetne wyścigi, zasłużona bijatyka oraz jedna z najbardziej innowacyjnych strzelanek polskiej produkcji.

Co słychać w PlayStation Plus Essential?

Nowa paczka gier trafi do subskrybentów PlayStation Plus Essential już 4 października 2022 roku. To oznacza, iż do tego czasu możecie jeszcze dodać do biblioteki pozycje z wrześniowej oferty – Need for Speed: Heat (2019), Granblue Fantasy Versus (2020) oraz TOEM (2021). W październiku także zagramy w wyścigi, choć będzie to znacznie mocniejsza produkcja niż ostatnie dzieło Electronic Arts.

Co więc pojawi się w październikowym PlayStation Plus Essential? Spójrzmy na listę gier:

Hot Wheels Unleashed | PS4, PS5,

Injustice 2 | PS4,

Superhot | PS4.

Miesiąc pełny zaskoczeń

Największe zaskoczenie to oczywiście Hot Wheels Unleashed (2021), recenzowane przeze mnie niecały rok temu. To fantastyczna, zręcznościowa gra wyścigowa, która od premiery otrzymała mnóstwo dodatkowych samochodzików, zarówno tych płatnych, jak i darmowych. Może właśnie dlatego też wpadła do usługi tak szybko – nowi gracze to szansa na wydłużone życie serwerów oraz dodatkowe zarobki z mikropłatności.

Choć Injustice 2 (2017) to świetna bijatyka z bohaterami DC Comics, mnie również cieszy obecność polskiego SUPERHOT (2016). Bardzo prosty koncept – czas upływa tylko wtedy, gdy nasza postać wykonuje jakikolwiek ruch. Poruszając się po świecie komputerowych błędów, strzelamy do wrogów spowalniając rzeczywistość, niczym Neo w filmach serii Matrix.

W przypadku SUPERHOT należy jeszcze pamiętać, że gra najlepiej sprawdza się z wykorzystaniem hełmu wirtualnej rzeczywistości, takiego jak Meta Quest 2. Wersja na płaskie ekrany również nie zawodzi, lecz trudno do niej wrócić po pełnoprawnym doświadczeniu w VR. Niemniej jednak, to naprawdę świetna strzelanka, której nie możecie przegapić.

Pozostaje więc zapytać – w co zagracie już 4 października? Na koniec przypomnę, że informację o grach w PlayStation Plus Extra i Premium otrzymamy jeszcze pod koniec września.