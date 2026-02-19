Tablet do nauki. Ma 11 cali i LTE na pokładzie

tablet Infinix Xpad 30E
Infinix Xpad 30E (źródło: Infinix)
Wojciech Kulik·
Infinix Xpad 30E to nowy tablet w ofercie chińskiego producenta. Ma 11-calowy wyświetlacz, wbudowany modem LTE i przyzwoity, choć leciwy procesor, a jego cena brzmi zachęcająco (ale w Polsce na razie musimy obejść się smakiem).

Infinix Xpad 30E to tani tablet z LTE do nauki

Smartfony Infinix Note 60 i Note 60 Pro, jak również plasujący się nieco niżej Infinix Note Edge to jeszcze nie wszystkie nowości, jakimi pochwalił się ostatnio ten chiński producent. Wraz z nimi zaprezentowany został tablet Infinix Xpad 30E, którego podstawowym zastosowaniem ma być nauka.

Infinix Xpad 30E ma 11-calowy wyświetlacz LCD o częstotliwości odświeżania 60 Hz i rozdzielczości 1920×1200 pikseli. Oznacza to całkiem sporą przestrzeń roboczą – w sam raz do celów edukacyjnych. Jasność na poziomie 440 nitów pozwala zaś liczyć na komfortowe warunki do pracy, także w bardziej nasłonecznionych pomieszczeniach. Nie zabrakło też technologii redukującej emisję światła niebieskiego – dla zdrowia oczu.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G80 sparowany z 4 GB RAM – to nie jest duet, który zapewni płynne działanie w zadaniach innych niż te absolutnie podstawowe. Do nauki powinno jednak wystarczyć. Podobnie jak 128 GB pamięci masowej typu eMMC 5.1.

tablet Infinix Xpad 30E
tablet Infinix Xpad 30E
Infinix Xpad 30E (źródło: Infinix)

Pracę poza domem ułatwia wbudowany modem 4G / LTE, a pracę w ogóle – system wypełniony funkcjami AI. W środku zainstalowany został również akumulator o pojemności 7000 mAh, obsługujący ładowanie z mocą 18 W, dopełnieniem całości są zaś moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth, gniazdo mini jack oraz para aparatów: 5 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu.

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: Dreamy Purple (fioletowa), Deep Blue (niebieska) i Forest Green (zielona).

Ile kosztuje tablet Infinix Xpad 30E?

Jak na razie tablet dostępny jest wyłącznie w Indonezji – na platformie Shopee. Jego cena wynosi 2394000 rupii, co po obecnym kursie przekłada się na ~505 złotych. Nie wiadomo, czy doczekamy się jego premiery także w innych krajach.

A jeśli już teraz chcesz kupić stosunkowo tani tablet z 11-calowym wyświetlaczem i wbudowanym modemem LTE, to polecam Oscal Pad 90 Pro. Jego jakość wykonania mogłaby być lepsza, ale działa całkiem nieźle, między innymi dzięki obecności 8 GB RAM. Możesz go dostać w polskich sklepach za ~700 złotych.

