Tablet do nauki. Ma 11 cali i LTE na pokładzie

Infinix Xpad 30E to nowy tablet w ofercie chińskiego producenta. Ma 11-calowy wyświetlacz, wbudowany modem LTE i przyzwoity, choć leciwy procesor, a jego cena brzmi zachęcająco (ale w Polsce na razie musimy obejść się smakiem).

Infinix Xpad 30E to tani tablet z LTE do nauki

Smartfony Infinix Note 60 i Note 60 Pro, jak również plasujący się nieco niżej Infinix Note Edge to jeszcze nie wszystkie nowości, jakimi pochwalił się ostatnio ten chiński producent. Wraz z nimi zaprezentowany został tablet Infinix Xpad 30E, którego podstawowym zastosowaniem ma być nauka.

Infinix Xpad 30E ma 11-calowy wyświetlacz LCD o częstotliwości odświeżania 60 Hz i rozdzielczości 1920×1200 pikseli. Oznacza to całkiem sporą przestrzeń roboczą – w sam raz do celów edukacyjnych. Jasność na poziomie 440 nitów pozwala zaś liczyć na komfortowe warunki do pracy, także w bardziej nasłonecznionych pomieszczeniach. Nie zabrakło też technologii redukującej emisję światła niebieskiego – dla zdrowia oczu.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G80 sparowany z 4 GB RAM – to nie jest duet, który zapewni płynne działanie w zadaniach innych niż te absolutnie podstawowe. Do nauki powinno jednak wystarczyć. Podobnie jak 128 GB pamięci masowej typu eMMC 5.1.

Infinix Xpad 30E (źródło: Infinix)

Pracę poza domem ułatwia wbudowany modem 4G / LTE, a pracę w ogóle – system wypełniony funkcjami AI. W środku zainstalowany został również akumulator o pojemności 7000 mAh, obsługujący ładowanie z mocą 18 W, dopełnieniem całości są zaś moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth, gniazdo mini jack oraz para aparatów: 5 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu.

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: Dreamy Purple (fioletowa), Deep Blue (niebieska) i Forest Green (zielona).

Ile kosztuje tablet Infinix Xpad 30E?

Jak na razie tablet dostępny jest wyłącznie w Indonezji – na platformie Shopee. Jego cena wynosi 2394000 rupii, co po obecnym kursie przekłada się na ~505 złotych. Nie wiadomo, czy doczekamy się jego premiery także w innych krajach.

A jeśli już teraz chcesz kupić stosunkowo tani tablet z 11-calowym wyświetlaczem i wbudowanym modemem LTE, to polecam Oscal Pad 90 Pro. Jego jakość wykonania mogłaby być lepsza, ale działa całkiem nieźle, między innymi dzięki obecności 8 GB RAM. Możesz go dostać w polskich sklepach za ~700 złotych.