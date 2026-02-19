Nowy elektryczny mop Dyson zmieści się w każdym kącie

Renomowany producent odkurzaczy na mokro i sucho opracował kolejny ultra smukły sprzęt. Do cienkiego jak ołówek odkurzacza dołącza teraz lekki mop elektryczny Dyson PencilWash.

Do ultra cienkiego odkurzacza Dyson PencilVac dołącza lekki i smukły mop elektryczny Dyson PencilWash

W maju 2025 roku marka Dyson pokazała jeden z najsmuklejszych odkurzaczy, jakie można znaleźć na rynku – PencilVac. Producent wyposażył go w rurę z uchwytem, której średnica wynosi zaledwie 3,8 centymetra. W tej ultra cienkiej konstrukcji zdołano pomieścić bardzo mały silnik Hyperdymium 140k o szerokości 2,8 centymetra, a także zbiornik na kurz o pojemności 0,08 litra wraz z systemem kompresji. PencilVac zadebiutował w Polsce pod koniec zeszłego roku i jest obecnie sprzedawany za 1999 złotych. Teraz Dyson przedstawił „brata” modelu PencilVac.

Do ultra smukłego odkurzacza dołącza mop elektryczny Dyson PencilWash, czyli lekki i cienki (prawie) jak ołówek odkurzacz do czyszczenia podłóg na mokro. Nowa propozycja renomowanego producenta jest wyposażona w rączkę o średnicy 3,8 centymetra, a całość waży 2,2 kilograma.

Konstrukcja Dyson PencilWash została wykonana w taki sposób, aby użytkownik mógł niemalże położyć odkurzacz na płasko (do 170 stopni) i bez większego problemu wjechać pod meble, sięgnąć do narożników czy innych trudno dostępnych miejsc. Na rurze znalazło się też miejsce na wyświetlacz prezentujący poziom naładowania akumulatora oraz przycisk zasilania.

Mop elektryczny Dyson PencilWash (źródło: Dyson)

Patrząc od strony praktycznej – nowy mop elektryczny Dyson PencilWash jest cięższy od tradycyjnego mopa, ale zajmie praktycznie tyle samo miejsca. Jednocześnie sprzęt ten nie będzie wymagał przechowywania nieporęcznego wiadra, które wypełnione wodą wcale już takie lekkie nie jest.

W zamian do dyspozycji użytkownika będzie 8-punktowy system rozprowadzania świeżej wody oraz specjalny, chłonny wałek z mikrofibry. Producent deklaruje, że wałek o dużej gęstości ma radzić sobie z mokrymi plamami, rozlanymi płynami i skutecznie wchłaniać całą wodę czy rozlane płyny. Co istotne, przy każdym ruchu brudna woda pochłonięta przez wałek jest usuwana.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jaki odkurzacz pionowy z funkcją mycia? Sposób na wygodne sprzątanie

Dyson twierdzi, że PencilWash może za jednym razem wyczyścić podłogi w domach o powierzchni do 100 m2, a czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do około 30 minut. Sprzęt wyposażono w zbiornik na czystą wodę o pojemności 295 mililitrów oraz zbiornik na wodę brudną o pojemności 355 mililitrów.

Ile kosztuje mop elektryczny Dyson PencilWash?

Dyson Pencil Wash wyceniono na 349 dolarów (~1250 złotych). Sprzedaż na rynku amerykańskim ma wystartować 17 marca 2026 roku.

Producent nie podał informacji na temat dostępności tego urządzenia w Polsce.