Garmin chce być lepszy niż Huawei. Podnosi poprzeczkę

Wygląda na to, że Garmin wyjął asa z rękawa. Smartwatche amerykańskiej marki mogą otrzymać rewolucyjną funkcję, która stałaby się mocną konkurencją dla niedawno zaprezentowanej opcji opracowanej przez Huawei.

Garmin opracował rewolucyjną funkcję w smartwatchach

W ostatnim czasie producenci smartwatchy angażują się w badania nad nieinwazyjnymi pomiarami poziomu glukozy we krwi. Warto już na początku podkreślić, że dotychczas nie opracowano skutecznej metody, która mogłaby pozwolić na dokładną ocenę tego parametru bez kłucia lub zastosowania zewnętrznego monitora glikemii. Jednocześnie warto przypomnieć, że w ciągu całego 2025 roku Federalna Agencja Sieci w Niemczech sprawdziła wiele modeli zegarków, których producenci twierdzili, iż oferują pomiar glukozy. Nie jest to jednak prawda, gdyż większość sprzętów zaledwie szacuje ten parametr.

Niedawno ulepszoną funkcję szacowania poziomu glukozy we krwi opracował Huawei, który do wybranych smartwatchy wdraża funkcję Diabetes Risk Study. Teraz swoich sił w tej dziedzinie próbuje Garmin. Amerykańskie przedsiębiorstwo złożyło wniosek patentowy na nieinwazyjną metodę szacowania poziomu HbA1c, czyli hemoglobiny glikowanej. Warto wspomnieć, że jest to kluczowy wskaźnik średniego stężenia glukozy we krwi z ostatnich kilku miesięcy.

Nowa metoda została oparta na czujnikach optycznych, zainstalowanych w smartwatchach marki Garmin, a konkretnie na fotopletyzmografii wielofalowej (PPG). W praktyce zegarek emituje światło o określonej długości fali, a następnie ocenia sposób jego pochłaniania i odbijania, dzięki czemu rozróżnia hemoglobinę utlenowaną, odtlenianą oraz glikowaną.

W praktyce rozwiązanie opisane w patencie miałoby koncentrować się nie na bieżących, chwilowych pomiarach, a długoterminowych trendach zaobserwowanych w metabolizmie użytkownika.

Funkcja zegarków Garmin ma być jeszcze lepsza od opcji Huawei

Jak podkreśla portal Wareable, nowy patent Garmina może wskazywać na przemyślany zwrot w kierunku diagnostyki na poziomie medycznym. Amerykański producent dotychczas był skupiony przede wszystkim na sportowcach, jednak jeśli badana funkcja pomiaru HbA1c zostanie wdrożona w konsumenckich urządzeniach, mogłaby zainteresować jeszcze większe grono użytkowników.

Jednocześnie należy pamiętać, że opisana funkcja jest dopiero na etapie patentu, więc może nigdy nie zostać oficjalnie wdrożona. Warto też podkreślić, że niedawno zaprezentowane rozwiązanie Huawei ma być jedynie pomocą w ocenie ryzyka zachorowania na cukrzycę, natomiast Garmin pracuje nad metodą oszacowania już zdefiniowanego wskaźnika, stosowanego w diagnostyce.