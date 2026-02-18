Taki smartfon może zachwycić niejedną mamę i babcię

Większość mam i babć nie potrzebuje wypasionego smartfona za 5 czy 6 tysięcy złotych, ponieważ i tak nie wykorzysta jego potencjału. Ten model, który jest wielokrotnie tańszy, może im się spodobać i spełnić ich oczekiwania.

Smartfon Infinix Note Edge może spodobać się niejednej mamie i babci

Przede wszystkim to ładny smartfon dzięki zachodzącemu na obie boczne krawędzie wyświetlaczowi. Na tyle natomiast ma pasek LED w kształcie kwadratu, który może pełnić rolę diody powiadomień, informującej o oczekującej wiadomości czy nowym zdarzeniu w aplikacji.

Oczywiście atrakcyjny wygląd nie wystarczy, ponieważ chyba nikt, kto kocha swoją mamę czy babcię, nie poleciłby jej telefonu, którego używanie na co dzień byłoby męką i zapewne wiązałoby się z regularnymi prośbami o pomoc, „bo coś nie działa”.

Infinix Note Edge (źródło: Infinix)

Smartfon Infinix Note Edge ma specyfikację, która powinna zapewnić płynne i długie działanie oraz przyjemne korzystanie z urządzenia. Wyposażono go bowiem w nowiutki procesor MediaTek Dimensity 7100 (6 nm) i akumulator o pojemności 6500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W (jest też funkcja ładowania zwrotnego „po kablu”) oraz wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1208×2644 pikseli i jasności do 1600 nitów (HBM; szczytowa do 4500 nitów), który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz (i jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass 7i).

Ponadto smartfon Infinix Note Edge oferuje aparaty 50 Mpix (f/1.8) na tyle i 13 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz głośniki stereo z dźwiękiem JBL, a także do 8 GB RAM LPDRR5X, 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 (w zależności od wersji), radio FM, moduł NFC, emiter podczerwieni i ekranowy czytnik linii papilarnych.

Infinix Note Edge (źródło: Infinix)

Całość o wymiarach 163,x1x74x7,2 mm i wadze od 185 do 190 gramów (w zależności od wersji) pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką XOS 16 i cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP65.

Warto zauważyć, że smartfon Infinix Note Edge jest bardzo podobny do smartfonów Infinix Note 60 i Note 60 Pro, aczkolwiek jest on pozycjonowany nieco niżej niż ww. dwójka.

Ile kosztuje smartfon Infinix Note Edge?

Model ten zadebiutował w Indiach, gdzie będzie sprzedawany w trzech konfiguracjach:

6/128 GB za 21999 rupii (równowartość około 865 złotych),

8/128 GB za 23999 rupii (~945 złotych),

8/256 GB za 25999 rupii (~1020 złotych).

Na tę chwilę nie mamy oficjalnych informacji o dostępności tego urządzenia na innych rynkach.