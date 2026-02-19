Tworzenie muzyki prostsze niż kiedykolwiek. Podziękuj Google

Nie masz w ogóle talentu muzycznego? Dziś to nie problem. Google pochwaliło się modelem Lyria 3, który wyręczy Cię prawie we wszystkim.

Lyria 3, czyli tworzenie muzyki za pomocą AI

Sztuczna inteligencja jest niemal wszędzie i chyba tylko przeprowadzka do jaskini, z dala od jakiejkolwiek elektroniki, może nas uchronić przed AI. Niedawno mogliśmy usłyszeć, że AI dostało stanowisko w Watykanie oraz że dzięki Gemini lepiej dogadamy się z innymi ludźmi. Tymczasem Google pochwaliło się narzędziem, które pozwala tworzyć muzykę na podstawie nawet krótkiego opisu.

Lyria 3 to najnowszy model do tworzenia generatywnej muzyki opracowany przez Google DeepMind. Korzystanie z niego jest banalnie proste – wystarczy w aplikacji Gemini opisać pomysł lub przesłać zdjęcie, a sztuczna inteligencja w ciągu kilku sekund stworzy utwór. W założeniach generowana muzyka ma być wysokiej jakości i powinna dobrze brzmieć.

Co więcej, nie ma nawet konieczności tworzenia własnych tekstów. Zostaną one wygenerowane na podstawie wprowadzonego opisu. Użytkownik ma kontrolą nad stylem, wokalem i tempem. Może też tworzyć bardziej realistyczne i złożone muzyczne utwory, aczkolwiek o maksymalnej długości 30 sekund.

Opis nie musi być złożony. Wystarczy podać najważniejsze informacje, które można umieścić nawet w jednym zdaniu. Wróćmy jeszcze do tematu zdjęć. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przesłać zdjęcie własnego zwierzaka i poprosić AI, aby stworzyło idealnie dopasowany utwór, który przykładowo będzie o psie Bruno i jego spacerze w lesie.

Aplikacja Gemini tworzy też okładki, które są dopasowane do wygenerowanej piosenki. Tym elementem zajmuje się model Nano Banana. Ponadto utwory AI można przesłać znajomym – pobierając je lub klikając na link do udostępnienia.

Wypada jeszcze odnotować, że twórcy mogą sprawdzić możliwości modelu Lyria 3 w narzędziu Dream Track w serwisie YouTube. Sztuczna inteligencja pozwala na wygenerowanie chociażby nastrojowego podkładu, który może być wykorzystany w krótkich filmach.

Lyria 3 powoli trafia do użytkowników

Google zaznacza, że nowy model Lyria 3 jest obecnie udostępniany w wersji beta w aplikacji Gemini – w pierwszym etapie na komputerach. Mogą z niego korzystać użytkownicy powyżej 18. roku życia w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, hindi, japońskim, koreańskim i portugalskim. W planach jest dodanie kolejnych języków, ale szczegóły na ten moment nie są znane.