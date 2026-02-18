Apple szykuje zupełnie nowy sprzęt. Bez ekranu, ale z wieloma funkcjami

Jedna z szykowanych przez Apple nowości z pewnością wywoła duże zamieszanie. Ciekawe tylko, czy będzie to urządzenie rewolucyjne.

Zapowiada się interesujący okres

Obecne Apple to nie jest ta sama firma, co jeszcze za czasów Steve’a Jobsa. Momentami potrafi być naprawdę nudna, a klienci muszą pogodzić się z tym, że w menu często znajduje się odgrzewany kotlet. Prawdopodobnie najbliższe miesiące nie będą wyjątkiem – możemy zobaczyć lekko odświeżone MacBooki i iPady oraz nową generację nijakiego iPhone’a 16e.

Druga połowa roku może być jednak znacznie ciekawsza. Przede wszystkim mówi się o składanym iPhonie. Modele iPhone 18 Pro i 18 Pro Max z kolei – nawet, jeśli nie przyniosą innowacji, to pewnie wprowadzą kilka wartych odnotowania nowości. Podobno Apple ma zmniejszyć dynamiczną wyspę, a aparaty doczekać się odczuwalnych ulepszeń.

Owszem, ostatnie miesiące 2026 roku będą należeć do składanego iPhone’a, ale kolejny rok może zdobyć zupełnie nowy sprzęt z Cupertino. Otóż Apple ma szykować inteligentne okulary, które mogą okazać się całkiem nietuzinkowe.

Inteligentne okulary Apple bez ekranu

Mark Gurman z Bloomberga, mający niemałe doświadczenie w ujawnianiu tajemnic Apple, tym razem skupił się na inteligentnych okularach. Z podanych informacji wynika, że okulary będą pozbawione ekranu oraz funkcji związanych z rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością.

Nowy gadżet, rozwijany pod nazwą kodową N50, będzie korzystał z możliwości Siri, sztucznej inteligencji i zaawansowanego rozpoznawania obrazu. Ma być dość lekki i komfortowy, aby możliwe było noszenie go przez cały dzień. Raczej nie będzie to oddzielne urządzenie i – podobnie jak w przypadku Apple Watcha – konieczne może być sparowanie z iPhonem.

Inteligentne okulary będą produktem wyraźnie innym niż gogle Apple Vision Pro | źródło: Apple

Okulary mają otrzymać co najmniej dwie kamery – czujnik o wysokiej rozdzielczości oraz drugi czujnik przeznaczony do wizji komputerowej. Urządzenie będzie nie tylko „widzieć” otoczenie, ale także ma interpretować obraz i mierzyć odległość między obiektami. Do tego dojdą mikrofony i głośniki, aby możliwa była głosowa obsługa Siri i oferowanych funkcji.

Należy spodziewać się integracji z usługami Apple i wielu funkcji AI. Do tego ma dojść możliwość wykonywania połączeń telefonicznych, robienia zdjęć i nagrywania filmów oraz otrzymywanie pomocy związanej z tym, co aktualnie widzi użytkownik.

Produkcja inteligentnych okularów Apple ma wystartować pod koniec 2026 roku, a wprowadzenie na rynek planowane jest na 2027 rok. Co ciekawe, wczesne prototypy opierały się na zewnętrznym akumulatorze podłączonym za pomocą kabla, ale najnowsze wersje mają zawierać wszystkie elementy w obudowie.