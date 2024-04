Tablety 2w1 to przeżytek. Ten będzie aż trzema urządzeniami naraz

Mówi się, że tablety, do których można dokupić dedykowaną klawiaturę, to urządzenia „dwa w jednym” – spełniają bowiem wtedy także rolę laptopa. Alldocube twierdzi, że jego nowy sprzęt zastępuje aż trzy urządzenia. Mam jednak co do tej przechwałki pewne zastrzeżenia.

Tabletowi znawcy

Alldocube to chiński producent, specjalizujący się w produkcji tabletów – zarówno takich z Androidem na pokładzie, jak i wyposażonych w system Windows. Do modeli iPlay 60, iPlay 60 Lite oraz iPlay 60 Pro dołączył właśnie sprzęt o nazwie iPlay 60 Pad Pro.

Alldocube iPlay 60 Pad Pro (Źródło: Alldocube | Youtube)

Aby nie trzymać Was zbyt długo w niepewności – iPlay 60 Pad Pro od modelu iPlay 60 Pro odróżnia większy ekran. Zamiast wyświetlacza o przekątnej 10,95 cali, urządzenie oferuje panel o powierzchni 12,1 cala. Co się tyczy szczegółów – ekran wykonano w technologii IPS, ma on rozdzielczość 2560×1600 oraz odświeża obraz z maksymalną częstotliwością 90 Hz.

Wewnątrz tabletu pracuje układ mobilny MediaTek Helio G99, który można kojarzyć z budżetowych smartfonów pokroju Tecno Spark 20 Pro+. Maksymalnie można spodziewać się 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia o 1 TB za pomocą kart microSD. Na zestaw aparatów składają się trzy jednostki z tyłu o rozdzielczościach 16 Mpix (główny), 8 Mpix (ultraszeroki kąt) i 2 Mpix (makro) oraz sensor 5 Mpix z przodu.

Alldocube iPlay 60 Pad Pro (Źródło: Alldocube | YouTube)

Oprócz Wi-Fi 6, tablet oferuje także Bluetooth 5.2 i GPS. Całość podtrzyma przy życiu akumulator o pojemności 10000 mAh z obsługą ładowania o maksymalnej mocy 33 W. Alldocube wierzy, że taka specyfikacja wystarczy, aby iPlay 60 Pad Pro wyposażony w Android 14 mógł służyć za urządzenie typu 3w1.

Tablet, laptop i co jeszcze?

Cytując oficjalną, anglojęzyczną stronę Alldocube: „Doświadcz przyszłości z naszym przełomowym PCPADEM 3w1. To innowacyjne urządzenie łączy funkcjonalność tabletu, komputera i telefonu dla wszystkich!”. Co więcej, w tytule pada sformułowanie, że „iPlay 60 Pad Pro to pierwszy na świecie PCPAD 3w1”.

Alldocube iPlay 60 Pad Pro (Źródło: Alldocube | YouTube)

Postanowiłem sprawdzić, co się kryje za tymi górnolotnymi hasłami. Wideo udostępnione przez producenta rozwiało wszelkie wątpliwości – to nadal najzwyczajniejszy na świecie tablet. Można na nim robić zrzuty ekranu, edytować wideo czy pisać za pomocą podpiętej magnetycznie klawiatury. Etui może służyć za podparcie ekranu, a specyfikacja umożliwia nie tylko pracę, ale również zabawę za pomocą prezentowanego urządzenia.

Połączenie tabletu z dedykowaną klawiaturą i dodanie obsługi sieci komórkowych nie jest żadną przełomową technologią. Istnieją na rynku urządzenia, które oferują duży ekran, klawiaturę i działające gniazdo na karty SIM. Ba, od kilku lat możemy kupić sprzęty wspierające dostęp do sieci 5G.

Nazywanie tabletu z Androidem „PCPAD” i twierdzenie, że jest to pierwsze tego typu urządzenie wygląda dość komicznie. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że zakup tego „przełomowego” kawałka technologii będzie chociaż łatwy do uzasadnienia poprzez konkurencyjną cenę. Z tym trzeba jednak poczekać do oficjalnej premiery.