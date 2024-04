Kierowcy – uwaga! Przy drogach staną wkrótce nowe fotoradary

Od lat jeżdżę samochodem po Polsce i nie tylko, i jak dotąd nigdy nie zostałem „nagrodzony” mandatem z fotoradaru. Jak widać, bezpieczna jazda ma swoje zalety. Co ważne, wkrótce do użytku zostaną oddane fotoradary nowego typu. I nie jest to jedyna kwestia, na którą powinni być wyczuleni kierowcy.

Fotoradary w Polsce, a reszta Europy

Jeżeli chodzi o pomiar prędkości w Polsce, to nasze statystyki na tle Europy wypadają dość przeciętnie. Włochy mają na wyposażeniu 11292 urządzeń wykrywających wykroczenia drogowe – wliczając w to fotoradary badające prędkość, jak i modele zajmujące się wyłącznie łapaniem przejeżdżających na czerwonym świetle. W Niemczech dróg strzeże 4718 maszyn, a we Francji – 3799.

Fotoradar w Łuckiej-Kolonii (Źródło: GITD)

Na tle innych krajów Unii, Polsce bliżej jest do Finlandii (1113 urządzeń pomiarowych) czy Austrii (1496 fotoradarów i im podobnych) – wzdłuż naszych dróg rozstawionych jest 946 „budek”. Na szczęście Główny Inspektorat Transportu Drogowego woli rozwijać tę sieć, zamiast ją zaniedbywać, więc urząd planuje wybrać się na małe zakupy.

Najpierw 1000, później 10000

GITD planuje skorzystać ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, aby wzbogacić polskie drogi o fotoradary, urządzenia do odcinkowych pomiarów prędkości czy monitoring przejazdów kolejowych lub skrzyżowań. Liczba nowych urządzeń, które planuje kupić Inspektorat oscyluje pomiędzy 120 a 160 jednostkami.

Fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, kontrola przejazdu na czerwonym świetle – wkrótce w Polsce pojawi się więcej urządzeń tego typu. (Źródło: GITD)

Okazuje się, że zainteresowanie urządzeniami pomiarowymi jest całkiem spore. GITD otrzymało już od policji i mieszkańców prawie 5 tys. wniosków z proponowanymi lokalizacjami dla nowych fotoradarów. Docelowo Polska miałaby mieć na wyposażeniu tyle urządzeń, co Włochy, czyli ponad 10 tysięcy. To jednak nie wszystko – GITD z chęcią kupi mobilne fotoradary produkowane przez niemieckie przedsiębiorstwo Vitronic.

Jesteśmy zainteresowani zakupem takich urządzeń. Na przykład po 1 września stawiałbym takie przyczepy urządzenia w okolicy szkół, żeby przypomnieć kierowcom, że dzieci rozpoczynają naukę. Tomasz Połeć, wiceszef GITD, w rozmowie z Rzeczpospolitą

Jak sprawuje się takie urządzenie, mogli przekonać się podróżujący niedawno po drodze ekspresowej S7 niedaleko Warszawy. Tam przenośny pomiar wykonywano z nieoznakowanej przyczepy. Tomasz Połać uspokaja jednak, że podłączone do systemu urządzenia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

GITD ostrzega przed metodą „na mandat”

Chętni na wyłudzenie danych lub pieniędzy od zawsze mieli szeroki wachlarz metod, na które łapią nieostrożnych ludzi. GITD postanowiło ostrzec przed korespondencją pocztową związaną z otrzymaniem mandatu, która nie musi pokrywać się z rzeczywistością.

Informacje przekazane przez Inspektorat można skrócić następująco:

CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) nie wysyła wezwań z numerem rachunku bankowego do opłacenia mandatu;

Pierwszym krokiem Centrum jest wysłanie formularzy w celu ustalenia stanu faktycznego. Wewnątrz tej korespondencji znajduje się wyłącznie wzór mandatu;

Aby wystawić mandat, sprawca naruszenia musi wyrazić zgodę na jego przyjęcie;

Następnie otrzymuje on właściwy mandat – przekazany listem poleconym (z pieczęcią z wypukłym godłem wykonaną technologią suchego stempla) lub elektronicznie (na portalu eBOK CANARD – za zgodą sprawcy wykroczenia).

Po otrzymaniu jakiegokolwiek pisma z ew. mandatem warto sprawdzić poprawność danych. GITD przypomina, że:

nazwa organu to „Główny Inspektorat Transportu Drogowego”,

poprawny adres CANARD-u to ul. Przyczółkowa 19A, 02-968 Warszawa,

a e-mail to [email protected].

W sprawach naruszeń fotoradarowych należy korzystać z adresu: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Skrytka pocztowa 146, 05-090 Raszyn. Wszelkie wzory mandatów czy oświadczeń znajdują się również na stronie CANARD-u.

Ściągawka od GITD dotycząca korespondencji związanej z mandatem z fotoradaru (Źródło: GITD)

Weryfikujcie zatem korespondencję, którą dostajecie do skrzynki i bądźcie wyczuleni na listy, które mogą się Wam wydać podejrzane. Pamiętajcie także, że „Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie” to bzdura.