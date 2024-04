Tesla Model 3 dostępna w nowej, świetnej cenie w Polsce!

Tesla Model 3 to jeden z ciekawszych samochodów elektrycznych na rynku. Dla wszystkich, którzy planowali jego zakup, mam świetną wiadomość. Otóż firma Elona Muska zdecydowała się obniżyć cenę, która – co warto podkreślić – już wcześniej była atrakcyjna.

Samochód naprawdę warty uwagi

Pozwolę sobie zacząć od odrobiony prywatnych informacji. Otóż od kilku dni mam przyjemność jeździć odświeżonym Modelem 3. Dokładniej jest to wersja Long Range, czyli ta z większym akumulatorem i dwoma silnikami elektrycznymi na pokładzie. Niestety, w nudnym, białym lakierze, ale przyznam, że niespecjalnie mi to przeszkadza podczas testów.

Tesla Model 3 z pewnością nie jest samochodem idealnym. Przykładowo irytuje mnie sposób sterowania kierunkowskazami. Producent postawił bowiem na przyciski umieszczone na kierownicy, które nie są zbyt wygodne, gdy musimy włączyć kierunkowskaz podczas opuszczania ronda. Do tego dochodzi brak jakiekolwiek ekranu czy wyświetlacza Head-Up, który dostarczałby podstawowych informacji o jeździe – mamy tylko jeden, centralnie umieszczony ekran. Brakuje mi jeszcze obsługi Android Auto i Apple CarPlay.

Tesla Model 3 ma wady, ale ma też mnóstwo zalet. Przede wszystkim jest to dobry samochód, czyli taki, którym jeździ się przyjemnie i ma w sobie sporo sportowego charakteru. Do tego dochodzi naprawdę dobre wyciszenie wnętrza, dużo przestrzeni w środku oraz napęd charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną. Należy jeszcze wspomnieć, że same materiały we wnętrzu są poprawne i raczej trudno się doczepić do ich spasowania.

Tesla Model 3 dostępna w niższej cenie

Po kilku dniach testów, patrząc na wcześniejszą cenę Modelu 3, pomyślałem, że jest to zdecydowanie warty uwagi samochód elektryczny. W dotychczasowej cenie trudno było kupić auto, które zapewniałoby równie dobre osiągi i zbliżoną technologię na pokładzie.

Okazuje się, że Tesla Model 3 jest teraz jeszcze tańsza. Tak, samochód elektryczny, o którym jeszcze wczoraj można byłoby napisać, że jest atrakcyjnie wyceniony, możemy teraz kupić za mniej. Nowy cennik wygląda następująco:

Model 3 SR RWD – 194990 złotych (wcześniej 205990 złotych, czyli obniżka o 11000 złotych),

Model 3 LR AWD: 224990 złotych (wcześniej 240990 złotych, czyli obniżka o 16000 złotych).

Wypada jeszcze dodać, że korzystając z dotacji na zakup samochodu elektrycznego w przypadku podstawowego Modelu 3 możemy otrzymać finalną cenę nawet na poziomie 167990 złotych. Brzmi wręcz niewiarygodnie, gdy spojrzymy na to, co oferują samochody Elona Muska.

Pozostaje trzymać kciuki, by polityka cenowa Tesli sprawiła, że konkurencja również zdecyduje się na obniżki. W końcu nie każdemu muszą odpowiadać elektryki Tesli i nie brakuje osób, które chętnie kupiłyby BEV-a stworzonego przez innego producenta.