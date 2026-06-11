Ta zmiana na Instagramie może Cię ucieszyć

Szef Instagrama zapowiedział nową funkcję na platformie. Dzięki niej podobno będziesz mieć większy wpływ na wyświetlane Ci w serwisie treści i wreszcie powiesz, czego chcesz.

Użytkownicy Instagrama sami zdecydują, co wyświetli im algorytm

Sztuczna inteligencja w produktach Meta, takich jak Facebook, Messenger, Instagram czy WhatsApp, pełni dość istotną rolę. W kwietniu 2026 roku firma pochwaliła się rodziną nowych modeli i zapowiedziała, że superinteligencja wkroczy do najpopularniejszych social mediów. Z pomocą nowych technologii użytkownicy mieli m.in. otrzymać dostęp do osobistego asystenta, wspierającego każdego, bez względu na to gdzie jest i co jest dla niego najważniejsze.

Teraz Adam Mosseri – szef Instagrama – zapowiedział, że użytkownicy będą mogli dopasować algorytmy wyświetlanych treści w głównym kanale do swoich potrzeb. Funkcja Twój algorytm ma sprawić, że możesz zobaczyć tematy, którymi naszym zdaniem jesteś zainteresowany oraz zmieniać je we wszystkich głównych sekcjach Instagrama. Początkowo opcja umożliwi przeglądanie tematów, ale z czasem obsłuży też inne prośby użytkowników, w tym m.in. pozwoli dostosować nastrój, klimat czy typy treści.

Mosseri zauważa, że rekomendacje generowane przez algorytmy są często trafione i stanowią duże osiągnięcie techniczne. Mimo to, szef Instagrama podkreśla, iż rozmowa z systemem stała się jednostronna ponadto tłumaczy, że system uczy się z tego, co klikasz, oglądasz i udostępniasz, ale tak naprawdę nie możesz mu powiedzieć, czego chcesz. Dlatego też zdecydowano się na tę nową funkcję, aby dać użytkownikom większą sprawczość, dzięki której ludzie mogą kształtować to, co chcą zobaczyć. Nowość jest wdrażana stopniowo.

Warto też przypomnieć, że w Meta dodaje do serwisu coraz więcej swobody. W kwietniu 2026 roku na Instagrama wreszcie wdrożono długo wyczekiwaną możliwość edycji już dodanych komentarzy. Ponadto Meta wprowadziła na platformę subskrypcję Instagram Plus.

Twórcy z Instagrama samodzielnie ułożą swoją siatkę profilu

Na Instagramie wdrażana jest też nowość dla twórców, którzy zyskują większą kontrolę nad tym, jak treść jest prezentowana. Dzięki tej nowej, choć subtelnej funkcji, twórcy mogą zmieniać kolejność treści w siatce na profilu w taki sposób, aby lepiej wyeksponować ulubione treści.

Aby wypróbować tę opcję należy wejść w swój profil, a następnie znaleźć miniaturę zdjęcia, postu czy rolki, którą masz zamiar przestawić. Po wybraniu konieczne jest przytrzymanie miniatury, którą chcesz przestawić, i wybranie opcji Zmień kolejność w siatce. Jak zadeklarowano we wpisie – zmiany są zapisywane natychmiast i stają się od razu widoczne dla innych użytkowników.