Superinteligencja trafi do Facebooka, Instagrama i WhatsAppa

Twórcy Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera pochwalili się stworzeniem zupełnie nowej rodziny modeli dla Meta AI. Superinteligencja wkroczy do najpopularniejszych social mediów.

Meta prezentuje swoją nową superinteligencję

Firma Meta pochwaliła się kolejnymi nowościami z zakresu sztucznej inteligencji. Muse Spark to najnowszy model AI i – jak podkreślił we wpisie Mark Zuckerberg – asystent będący osobistą superinteligencją. Firma twierdzi, że jest to pierwszy asystent, który pomoże każdemu, gdziekolwiek i w sprawach, które są dla niego najważniejsze.

Muse Spark jest pierwszym modelem z rodziny Muse. Meta deklaruje, że technologia charakteryzuje się szybkością i wydajnością, która ma wystarczyć na to, aby odpowiadać na pytania z zakresu nauk ścisłych, matematyki lub zdrowia. Jednocześnie ten mały model ma być solidnym fundamentem rozwoju kolejnych rozwiązań.

Nowe funkcje Meta AI debiutują w Facebooku, Instagramie, Messengerze i WhatsAppie

Platformy społecznościowe z Meta AI otrzymują aktualizację i nowy wygląd. Firma deklaruje, że użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy trybami w zależności od zadania – bez względu na to, czy w danej chwili potrzebna jest pomoc w rozwiązaniu złożonego zadania, czy szybka odpowiedź. Wieloetapowe zadanie jest rozwiązywane na różnych poziomach w jednym czasie.

Technologia Muse Spark oferuje też silną percepcję multimodalną. Dzięki niej Meta AI ma widzieć i rozumieć to, na co patrzy użytkownik. Firma twierdzi, że wystarczy zdjęcie produktów np. na półce w sklepie, aby sztuczna inteligencja przeanalizowała, zidentyfikowała i oceniła przedmioty pod wybranym przez użytkownika kątem. Z pomocą aplikacji możliwe jest też zeskanowanie konkretnego produktu i sprawdzenie go jak wypada na tle konkurencyjnych ofert.

Muse Spark (źródło: Meta)

Meta wspomina też, że AI wesprze użytkowników w poruszaniu się po tematach z zakresu zdrowia. Firma twierdzi, że podczas tworzenia nowej technologii współpracowała z zespołem lekarzy, dzięki czemu model jest zdolny do dostarczania pomocnych informacji na temat typowych pytań i wątpliwości zdrowotnych.

Muse Spark ma też radzić sobie z kodowaniem i tworzeniem stron internetowych, a nawet minigier. W końcu nowa technologia twórców popularnych social mediów ma pomóc m.in. w stylizacjach, wspomagać w poszukiwaniu prezentów czy wspierać w urządzaniu pokoju, a także podczas organizacji wycieczek i odnajdowaniu ciekawych do zobaczenia miejsc.

Odświeżony asystent Meta AI jest już udostępniany użytkownikom. Początkowo wdrożenie zaplanowano w USA, a w kolejnych tygodniach funkcje mają zadebiutować też w innych krajach i regionach, w których obecnie można korzystać z Meta AI w serwisach, takich jak Facebook, Instagram, Messenger czy WhatsApp.

Warto przypomnieć, że Meta AI jest dostępna w Polsce od listopada 2025 roku.