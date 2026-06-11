kamera Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra (fot. Insta360)
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Mocny cios. Insta360 rzuca wyzwanie DJI

Wojciech Kulik·
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Mocny cios. Insta360 rzuca wyzwanie DJI

Rynek kamer gimablowych jest obecnie zdominowany przez DJI i serię Osmo Pocket. Jego pozycja może być jednak zagrożona, bo swoją odpowiedź na urządzenia, takie jak (niedawno zaprezentowany model) DJI Osmo Pocket 4, przygotowała firma Insta360, a pomogła jej w tym Leica.

Insta360 Luna Ultra oficjalnie. Co oferuje pierwsza gimbalowa kamera tego producenta?

Kamera nazywa się Insta360 Luna Ultra i – tak jak sugeruje to ostatni człon – kierowana jest do osób, które mają większe wymagania. Tym, czym się wyróżnia, jest obecność dwóch obiektywów: główny (f/1.8) sparowany jest z 1-calowym sensorem i oferuje nagrywanie wideo w 8K, a towarzyszy mu teleobiektyw z przysłoną f/2.0, połączony z czujnikiem w rozmiarze 1/1,3 cala – on zapewnia 6-krotny zoom bez strat i efekt bokeh w pięciu ogniskowych.

Poza wyżej opisanymi komponentami urządzenie zawiera jeszcze układ AI do przetwarzania obrazu i umożliwia nagrywanie wideo w 8K/30fps z HDR w formacie Dolby Vision. Dostępne są też tryby 4K/120fps, 1080p/240fps i PureVideo (do rejestrowania obrazu przy słabym oświetleniu), a w kontekście fotografii Insta360 Luna Ultra oferuje zdjęcia o rozdzielczości 37 Mpix oraz panoramy o rozdzielczości 200 Mpix.

kamera Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra (fot. Insta360)

Odpowiednią płynność nagrań zapewnia 3-osiowy system stabilizacji obrazu, połączony z EIS. Do tego dochodzi technologia Deep Track 5.0 umożliwiająca precyzyjne śledzenie obiektów i utrzymywanie ich w kadrze. Użytkownicy mogą również skorzystać z filtrów i profili kolorów Leica (w tym Natural, Vivid i Chrome).

Pomimo sporych możliwości, pierwsza gimbalowa kamera firmy Insta360 waży niewiele ponad 200 gramów, a więc tyle, co przeciętny smartfon. Jeśli chodzi o konstrukcję, to warto też wspomnieć o dotykowym wyświetlaczu OLED o przekątnej 2 cali – ułatwia on obsługę urządzenia, a w razie czego można go również odłączyć i sterować kamerą zdalnie z odległości nawet 20 metrów.

kamera Insta360 Luna Ultra
Insta360 Luna Ultra (fot. Insta360)

Specyfikację uzupełniają cztery mikrofony (3 na gimbalu i 1 w module ekranowym), akumulator o pojemności 1550 mAh, zapewniający do 4 godzin pracy i obsługujący szybkie ładowanie (od 0 do 80% w 23 minuty) oraz 47 GB wbudowanej pamięci masowej i obsługa kart microSD o pojemności do 1 TB. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała.

Ile kosztuje gimbalowa kamera Insta360 Luna Ultra?

Gimbalowa kamera Insta360 Luna Ultra jest aktualnie dostępna w przedsprzedaży. Korzystając z oficjalnej strony producenta, możesz zamówić ją także do Polski – bez dodatkowych opłat. Ceny rozpoczynają się od 729 euro (równowartość ~3100 złotych) za standardowy zestaw zawierający urządzenie, ochronną osłonę, filtr przeciwwiatrowy i elastyczną linkę.

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