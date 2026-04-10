Instagram z nową funkcją. Wreszcie możesz to zrobić

Meta wdraża nową funkcję na popularnej platformie społecznościowej. Przyznam szczerze – tej opcji na Instagramie od dawna mi bardzo brakowało.

Tej funkcji na Instagramie brakowało od dawna

Komentowanie materiałów w social mediach to dla sporej części z nas codzienność. Zdarza się jednak, że podczas pisania komentarzy możesz popełnić błąd np. irytującą literówkę albo po prostu chcesz zmienić dobór słów, dodać emotikonę czy dodatkowy tekst. Ratunkiem w takiej sytuacji jest oczywiście opcja Edytuj, dzięki której łatwo zmienisz wydźwięk komentarza, poprawisz błędy czy uzupełnisz swoją wypowiedź.

Niestety, dotychczas funkcja ta nie była dostępna na Instagramie i jeśli bardzo zależało Ci na dodaniu poprawionego komentarza, mogłeś jedynie usunąć go i napisać jeszcze raz. Teraz wreszcie Meta dodaje opcję edycji na tej popularnej platformie społecznościowej. Dzięki niej możesz dokonać modyfikacji po opublikowaniu danego komentarza, jednak od razu warto podkreślić, że na wprowadzenie zmian użytkownik ma zaledwie 15 minut. Ponadto (w tym czasie) można edytować komentarz dokładnie tyle razy, ile autor komentarza uzna za konieczne.

Fonearena twierdzi, że modyfikacjom podlega wyłącznie tekst. Wygląda więc na to, że jeśli w komentarzu znajduje się np. zdjęcie to nie można go w żaden sposób edytować, zmiany można wdrożyć wyłącznie w części tekstowej. Warto też wspomnieć, iż aby zachować przejrzystość interakcji użytkowników przy zmodyfikowanych komentarzach pojawi się etykieta edytowany.

Meta nie daje użytkownikom dostępu do historii poprzednich wersji komentarzy, a oryginalny (pierwszy) tekst komentarza nie będzie widoczny dla użytkowników i twórców po zapisaniu zmian.

Nowa funkcja już dostępna – jak edytować komentarz na Instagramie?

Źródło podkreśla, że nowa funkcja jest zgodna ze standardowymi funkcjami dostępnymi na innych głównych platformach mediów społecznościowych i zapewnia użytkownikom większą kontrolę nad udostępnianym treściami. Funkcja jest już dostępna i udało mi się ją wypróbować.

Edycja komentarza na Instagramie (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aby dokonać modyfikacji wystarczy wejść w sekcję komentarzy, odnaleźć ten, który chcemy poprawić (zazwyczaj własny komentarz wyświetla się na samej górze) i stuknąć w przycisk Edytuj (obok przycisku Odpowiedz). Następnie wystarczy wprowadzić konieczne zmiany i zapisać poprawiony komentarz.

Przypomnę, że użytkownicy Instagrama, będący w kategorii wiekowej 13+ (poniżej 18 roku życia), otrzymują nowe ograniczenia. Restrykcje mogą być również zaostrzane przez opiekunów.