Przełom dla nocnych marków. Zakupy z szybką dostawą… nawet w środku nocy

Głód o 3 w nocy i pusta lodówka? Z aplikacją Lisek.app ten problem zniknie. Zniesiono godzinowe ograniczenia szybkich zakupów.

Lisek.App uruchamia szybkie dostawy przez całą dobę

Nowa usługa skierowana jest dla nocnych marków, a także powinna sprawdzić się w wielu innych scenariuszach. Przykładowo będą mogły z niej skorzystać osoby pracujące na nocnych zmianach – w ochronie zdrowia, produkcji czy branży IT i wszyscy pracownicy, którzy dotychczas mieli ograniczony dostęp do szybkich zakupów w godzinach pracy. Omawiane rozwiązanie powinno też sprawdzić się wczesnym rankiem, przed wyjściem do pracy czy porannym treningiem.

Otóż Lisek.App postanowił wprowadzić zakupy z szybką dostawą, która dostępna jest przez całą dobę i to siedem dni w tygodniu. Ponadto dostawa powinna zająć kilkanaście minut, niezależnie od tego, czy jest godzina 8 rano czy 3 w nocy.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej startują już za chwilę, a ze względu na rozgrywanie turnieju w Ameryce Południowej trzeba przygotować się, że niektóre spotkania będą odbywać się w środku nocy. Lisek.App widzi tutaj potencjał dla nowej usługi, która jest już dostępna i pozwoli chociażby na dostawę przekąsek przed meczem, także tym odbywającym się nocą.

W których miastach można skorzystać z szybkich dostaw przez całą dobę?

Z usługi można skorzystać wszędzie tam, gdzie działa Lisek.App. Oznacza to, że jest ona dostępna dla mieszkańców Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Trójmiasta, Katowic i Łodzi.

Warto dodać, że Lisek.App wystartował ze sprzedażą w modelu q-commerce w 2018 roku. Do tej pory w ramach dostaw błyskawicznych dostarczył Polakom ponad 60 milionów produktów. Przeszło 60 tys. klientów zamawia dostawę co najmniej trzy razy w tygodniu.

Ponadto niedawno uruchomiony został Lisek Bazaar, czyli platforma marketplace. W ofercie na start znajdziemy 100 tysięcy produktów w 21 kategoriach – od RTV i AGD po sprzęt sportowy, artykuły dla dzieci, akcesoria do domu, kosmetyki, meble. Docelowo, po zakończeniu testów beta, platforma ma działać w całej Polsce i dostarczać aż 400 tysięcy produktów.