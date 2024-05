Smartfony T Phone w nowym wydaniu. Czy w końcu dadzą radę?

Nawet tańszy niż poprzednim razem, a równocześnie lepiej wyposażony. Taki ma być nowy T Phone 2 5G, czyli autorski smartfon T-Mobile. Dla nieco bardziej wymagających dostępny będzie także jeszcze bardziej wypasiony T Phone 2 Pro 5G. Czy różowy operator wreszcie zrobi to jak należy?

T-Mobile odświeża autorskie smartfony

Pierwszy autorski smartfon T-Mobile okazał się rozczarowaniem, odświeżony T Phone 5G z ubiegłego roku wypadał już nieco lepiej. Na 2024 rok operator przygotował kolejną, nową wersję i są powody, by przypuszczać, że wreszcie będzie to godne uwagi urządzenie. Po raz kolejny do wyboru będziemy mieli podstawowy wariant oraz lepszy, z dopiskiem Pro.

Sercem obu nowych modeli będzie Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – może i nie jest to demon prędkości, ale różnica w wydajności względem procesora MediaTek Dimensity 700 (montowanego w ubiegłorocznych T Phone’ach) powinna być odczuwalna. Z tego samego układu korzystają między innymi smartfony Realme 12 Pro oraz Honor Magic 6 Lite.

Na plus trzeba zaliczyć także 2 dodatkowe gigabajty RAM-u: podstawowy model będzie mieć 6 GB, a Pro – 8 GB. Nie zmieni się ilość pamięci masowej – to odpowiednio 128 i 256 GB.

Co jeszcze zaoferują T Phone 2 5G i T Phone 2 Pro 5G?

Na tym nie koniec poprawek. Zarówno T Phone 2 5G, jak i T Phone 2 Pro 5G zaoferują ponadto wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości Full HD+, a w przypadku tego drugiego będzie to AMOLED. Podstawowy model ma mieć pojemniejszy akumulator (5000 mAh), choć nadal będzie go można ładować z mocą maksymalnie 15 W. Wariant Pro z kolei utrzyma tę samą pojemność, ale zaoferuje ładowanie przewodowe z mocą 25 W i bezprzewodowe z mocą 15 W.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to T Phone 2 5G zaoferuje potrójny aparat 50+2+2 Mpix, a T Phone 2 Pro 5G – poczwórny aparat 50+5+2+2 Mpix, w dodatku z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Jeden i drugi pozwoli też skorzystać z sieci 5G oraz łączności NFC, Bluetooth i Wi-Fi (choć tylko model z dopiskiem Pro zapewni dostęp do standardu Wi-Fi 6/6E). W obu przypadkach użytkownicy mogą również liczyć na głośniki stereo i mini jacka.

T-Phone: porównanie modeli i generacji

T Phone 5G (2023) T Phone 2 5G T Phone 2 Pro 5G T Phone Pro 5G (2023) Wyświetlacz IPS

6,52 cala

HD+

60 Hz IPS

6,6 cala

Full HD+

120 Hz AMOLED

6,8 cala

Full HD+

120 Hz IPS

6,82 cala

HD+

60 Hz Procesor MediaTek Dimensity 700 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 MediaTek Dimensity 700 Pamięć 4/128 GB 6/128 GB 8/256GB 6/256 GB Aparaty tył: 50+2+2 Mpix

(z EIS)

przód: 8 Mpix tył: 50+2+2 Mpix

(z EIS)

przód: 8 Mpix tył: 50+5+2+2 Mpix

(z OIS)

przód: 16 Mpix tył: 50+5+2+2 Mpix

(z EIS)

przód: 16 Mpix Akumulator i ładowanie 4500 mAh

ładowanie 15 W (przewodowe) 5000 mAh

ładowanie 15 W (przewodowe) 5000 mAh

ładowanie 25 W (przewodowe) i 15 W (indukcyjne) 5000 mAh

ładowanie 15 W (przewodowe) i 10 W (indukcyjne) Łączność 5G, Wi-Fi 5

NFC, Bluetooth 5G, Wi-Fi 5

NFC, Bluetooth 5G, Wi-Fi 6/6E

NFC, Bluetooth 5G, Wi-Fi 5

NFC, Bluetooth

W przypadku nowych modeli do tego dochodzi jeszcze aktualny Android i obietnica dwóch aktualizacji systemowych.

Oba modele mają również oznaczenie Green Magenta, świadczące o produkcji w zrównoważony sposób. Operator chwali się, że smartfony zostały zaprojektowane tak, by zoptymalizować wykorzystanie istniejących półprzewodników. Ponadto, telefony charakteryzują się znaczącym potencjałem w zakresie recyklingu, a ich zmniejszone opakowania stworzone są ze zrównoważonych materiałów i pozbawione są plastiku.

Kiedy premiera i jaka cena?

Co ciekawe, podstawowy model – pomimo tak wielu poprawek – będzie tańszy niż jego poprzednik. Cena smartfona T-Phone 2 5G wyniesie mianowicie 999 złotych. Lepszy wariant będzie za to droższy – klienci zapłacą za niego 1499 złotych.

Do kompletu z jednym i drugim urządzeniem operator dorzuci jeszcze silikonowe etui, ładowarkę o mocy 33 W oraz słuchawki bezprzewodowe (TWE220). Rynkowa premiera smartfonów odbędzie się już 23 maja 2024 roku.