T-Mobile wprowadza zmiany w roamingu. Sprawdź, zanim wyjedziesz za granicę

Magentowy operator zaanonsował szereg zmian w warunkach usług roamingowych. Jeśli planujesz podróż koniecznie zapoznaj się z nowymi zasadami i cennikiem. Te modyfikacje T-Mobile już obowiązują.

Zmiany w roamingu T-Mobile – musisz to wiedzieć

Internet to już nieodłączny element naszej codzienności i jeden z najczęściej wybieranych sposób na kontaktowanie się ze światem. Dlatego też ruszając w podróż zazwyczaj chcemy zapewnić sobie stały dostęp do sieci w przystępnej cenie. Jeden ze znanych operatorów ogłosił szereg zmian dla swoich klientów.

T-Mobile wdrożył nowe zasady w roamingu dla usługobiorców taryf T oraz T-Data, które będą obowiązywały aż do 31 grudnia 2026 roku i dotyczą stref 1B, 2 oraz 3. Jedną z najważniejszych zmian jest udostępnienie przez operatora 5 MB bez dodatkowej opłaty w każdym cyklu rozliczeniowym. Po wykorzystaniu tej paczki transmisja danych będzie związana z opłatą 49 złotych za 1 GB w Strefie 1B oraz Strefie 2 lub 15000 złotych za 1 GB w strefie C.

Warto wspomnieć, że jeśli klient aktywuje tymczasowy pakiet 5GB na 7 dni lub 10 GB na 14 dni, to wpierw zużywane są dane z pakietu. Gdy pakiet wyczerpie się przez końcem jego ważności T-Mobile może włączyć blokadę transmisji internetu do końca ważności pakietu. Aby wyłączyć blokadę użytkownik może przesłać SMS o treści DALEJ pod numer 80818, skorzystać z kodu *100*818#, skontaktować się z Biurem Obsługi Abonenta lub skorzystać z aplikacji Mój T-Mobile czy też Internetowego Systemu Obsługi w witrynie T-Mobile.

Roaming w T-Mobile – najnowszy cennik usług w strefach 1B, 2 i 3

Cennik pozostałych usług świadczonych przez T-Mobile w zależności od strefy prezentuje się następująco:

Rodzaj strefyPołączenie głosowe wychodzące do Strefy 1A i 1BPołączenie głosowe wychodzące do Strefy 2 i 3Połączenie głosowe przychodząceSMS
Strefa 1B0,99 złotych za minutę4,90 złotych za minutę0,49 złotych za minutę0,49 złotych
Strefa 24,90 złotych za minutę9,90 złotych za minutę0,49 złotych za minutę1,50 złotych
Strefa 39,90 złotych za minutę9,90 złotych za minutę0,49 złotych za minutę1,50 złotych

Listę krajów należących do poszczególnych stref roamingowych spoza Unii Europejskiej (1B, 2 i 3) zweryfikujecie w nowych warunkach oferty Nowe usługi roamingowe poza Unią Europejską w T-Mobile.

Warto przypomnieć, że w niektórych bankach możesz już wykupić eSIM i korzystać z tańszego internetu za granicą. Usługę tę znajdziesz m.in. w aplikacji Revolut, Banku Millennium, a od maja 2026 roku eSIM oferuje także Erste Bank Polska.

