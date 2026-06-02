T-Mobile wprowadza zmiany w roamingu. Sprawdź, zanim wyjedziesz za granicę

Magentowy operator zaanonsował szereg zmian w warunkach usług roamingowych. Jeśli planujesz podróż koniecznie zapoznaj się z nowymi zasadami i cennikiem. Te modyfikacje T-Mobile już obowiązują.

Zmiany w roamingu T-Mobile – musisz to wiedzieć

Internet to już nieodłączny element naszej codzienności i jeden z najczęściej wybieranych sposób na kontaktowanie się ze światem. Dlatego też ruszając w podróż zazwyczaj chcemy zapewnić sobie stały dostęp do sieci w przystępnej cenie. Jeden ze znanych operatorów ogłosił szereg zmian dla swoich klientów.

T-Mobile wdrożył nowe zasady w roamingu dla usługobiorców taryf T oraz T-Data, które będą obowiązywały aż do 31 grudnia 2026 roku i dotyczą stref 1B, 2 oraz 3. Jedną z najważniejszych zmian jest udostępnienie przez operatora 5 MB bez dodatkowej opłaty w każdym cyklu rozliczeniowym. Po wykorzystaniu tej paczki transmisja danych będzie związana z opłatą 49 złotych za 1 GB w Strefie 1B oraz Strefie 2 lub 15000 złotych za 1 GB w strefie C.

Warto wspomnieć, że jeśli klient aktywuje tymczasowy pakiet 5GB na 7 dni lub 10 GB na 14 dni, to wpierw zużywane są dane z pakietu. Gdy pakiet wyczerpie się przez końcem jego ważności T-Mobile może włączyć blokadę transmisji internetu do końca ważności pakietu. Aby wyłączyć blokadę użytkownik może przesłać SMS o treści DALEJ pod numer 80818, skorzystać z kodu *100*818#, skontaktować się z Biurem Obsługi Abonenta lub skorzystać z aplikacji Mój T-Mobile czy też Internetowego Systemu Obsługi w witrynie T-Mobile.

Roaming w T-Mobile – najnowszy cennik usług w strefach 1B, 2 i 3

Cennik pozostałych usług świadczonych przez T-Mobile w zależności od strefy prezentuje się następująco:

Rodzaj strefy Połączenie głosowe wychodzące do Strefy 1A i 1B Połączenie głosowe wychodzące do Strefy 2 i 3 Połączenie głosowe przychodzące SMS Strefa 1B 0,99 złotych za minutę 4,90 złotych za minutę 0,49 złotych za minutę 0,49 złotych Strefa 2 4,90 złotych za minutę 9,90 złotych za minutę 0,49 złotych za minutę 1,50 złotych Strefa 3 9,90 złotych za minutę 9,90 złotych za minutę 0,49 złotych za minutę 1,50 złotych

Listę krajów należących do poszczególnych stref roamingowych spoza Unii Europejskiej (1B, 2 i 3) zweryfikujecie w nowych warunkach oferty Nowe usługi roamingowe poza Unią Europejską w T-Mobile.

Warto przypomnieć, że w niektórych bankach możesz już wykupić eSIM i korzystać z tańszego internetu za granicą. Usługę tę znajdziesz m.in. w aplikacji Revolut, Banku Millennium, a od maja 2026 roku eSIM oferuje także Erste Bank Polska.