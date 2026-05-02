eSIM w kolejnym banku. Sposób na tani internet za granicą

Planujesz wyjazd i szukasz sposobu na tani internet za granicą? Wkrótce kolejny bank da Ci możliwość wykupienia karty eSIM bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

eSIM i tani internet za granicą wykupisz w kolejnej aplikacji bankowej

W marcu 2024 roku w Polsce zadebiutowała usługa eSIM w Revolut. Dzięki niej wyjeżdżający z Polski mogą wykupić tani internet za granicą. W ślad za właścicielem superaplikacji podążyły instytucje finansowe, takie jak Bank Millennium, który wdrożył karty eSIM we współpracy z Autopay i dostawcą Fonia Telecom.

Teraz na podobną usługę zdecydował się Erste Bank Polska, który jeszcze kilka dni temu (przed oficjalnym rebrandingiem) znaliśmy pod nazwą Santander Bank Polska. Dzięki nowej usłudze Polacy już od 25 maja 2026 roku będą mogli wykupić eSIM i korzystać z internetu za granicą. Kartę będzie można znaleźć w sekcji Transport Bilety w aplikacji mobilnej Erste mBanking.

Należy podkreślić, że dostępność eSIM w serwisach bankowych nie jest rynkowym standardem, a – poza Revolutem i Bankiem Millennium – opcję tę oferuje PKO Bank Polski. Jak wynika ze strony internetowej Erste Bank Polska, nowa usługa eSIM pozwoli na korzystanie z internetu w ponad 200 krajach, w tym europejskich, jak i w Turcji, Egipcie czy krajach azjatyckich. Instytucja podkreśla, że nowa propozycja ma być dobrą alternatywą dla standardowych pakietów roamingowych.

eSIM w aplikacji bankowej (źródło: Erste Bank Polska)

Więcej fintechowych nowości w Erste Bank Polska po rebrandingu

Ponadto Erste Bank Polska udostępni pakiet Waluty bez granic klientom konta Smart, korzystającym z karty Dopasowanej z dniem 18 czerwca 2026 roku:

dla osób od 7 do 17 lat – bezpłatnie,

dla osób od 18 do 25 lat – bezpłatnie do 30 czerwca 2027 roku (później 6 złotych miesięcznie),

dla osób powyżej 26 roku życia – bezpłatnie do 30 września 2026 roku (później 12 złotych miesięcznie).

Wśród korzyści płynących z tego pakietu bank wspomina o braku prowizji za proces przewalutowania podczas zagranicznych płatności i wypłat gotówki z bankomatów (kartą Dopasowaną). Przewalutowanie ma odbywać się po kursach premium, jednak bank jeszcze nie uściślił co miałoby to oznaczać. Cashless dodaje też, że od 1 października 2026 roku przelewy walutowe i zagraniczne w ramach pakietu Waluty bez granic będą bezpłatne.

Dodatkowo od 1 czerwca 2026 roku darmowe będzie prowadzenie Konta24 walutowego, Konta walutowego NET, Konta walutowego Invest oraz Konta walutowego FRANK, a 13 czerwca br. lista dostępnych walut zostanie wydłużona (obecnie Erste Bank Polska oferuje konta w 12 walutach). Jest też dobra wiadomość dla właścicieli Konta Max – opłata za prowadzenie konta zostanie obniżona z 15 do 10 złotych.

Klienci zyskają też nowe możliwości oszczędzania. W dniu 15 maja 2026 roku zadebiutuje Kontro Pro oszczędnościowe z oprocentowaniem 4,5% w skali roku. Z końcem maja br. w aplikacji planowane jest udostępnienie opcji Regularnego inwestowania.