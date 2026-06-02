Apple udostępnia krytyczną aktualizację. Zainstaluj natychmiast

Apple udostępniło krytycznie ważną aktualizację dla systemów iOS 26 i macOS 26. Jeśli posiadasz iPhone’a lub/i komputer Mac – jak najszybciej ją zainstaluj. Dzięki temu w końcu będziesz mógł spać spokojnie.

Apple udostępniło bardzo ważną aktualizację iOS 26.5.1

Już tylko kilka dni dzieli nas od konferencji WWDC 2026, która rozpocznie się 8 czerwca 2026 roku. W jej trakcie Apple oficjalnie zaprezentuje nowe wersje swoich systemów, w tym iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 i macOS 27 (którego nazwy jeszcze nie znamy).

Tymczasem Amerykanie udostępnili bardzo ważną aktualizację iOS 26.5.1 i macOS Tahoe 26.5.1. W obu przypadkach dotyczy ona tej samej kwestii – problemów z zasilaniem, aczkolwiek równocześnie nie wszystkich urządzeń Apple.

Aktualizacja do iOS 26.5.1 jest kierowana do posiadaczy smartfonów z serii iPhone 17 (iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro, iPhone 17e) oraz iPhone Air. Apple informuje, że to uaktualnienie rozwiązuje problem, który u niewielkiej grupy użytkowników może uniemożliwiać ładowanie przewodowe, gdy bateria jest prawie całkowicie rozładowana.

Dostępna jest też bardzo ważna aktualizacja macOS Tahoe 26.5.1

Z kolei aktualizacja macOS Tahoe 26.5.1 rozwiązuje problem dotyczący użytkowników firmowych, przez który komputery Mac z czipem M5 mogły nieoczekiwanie się wyłączać podczas korzystania z niektórych rozszerzeń sieciowych do filtrowania treści.

Aktualizacja macOS 26.5.1 jest zatem kierowana do dość wąskiego grona użytkowników, jednak nie zmienia to faktu, że jest bardzo istotna, gdyż eliminuje problem, który może negatywnie wpływać na działanie urządzenia wykorzystywanego do pracy.

W obu przypadkach zaleca się jak najszybciej pobrać i zainstalować aktualizację. Jeżeli smartfon lub laptop jeszcze nie poinformował o jej dostępności, można wywołać ją ręcznie. W tym celu należy wejść w Ustawienia, a następnie wybrać Ogólne i Uaktualnienia.

Apple nie podaje, jak długo potrwa aktualizacja na smartfonach, natomiast na komputerach Mac proces ma zająć około 20 minut. Użytkownik może wybrać, czy chce to zrobić od razu, czy dopiero w nocy, gdy urządzenie nie będzie używane.