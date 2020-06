Takie prędkości klienci T-Mobile będą mogli osiągnąć podczas korzystania z technologii 5G

Od dziś, tj. 9 czerwca 2020 roku, działa technologia 5G w T-Mobile. Do końca czerwca br. ma być dostępna dla 6 mln osób w 46 miastach i miejscowościach w Polsce, a więc dla ogromnej rzeszy użytkowników. Niektórzy zapewne zastanawiają się, jakie prędkości ona zapewni, w końcu jest promowana przez wszystkich operatorów jako prawdziwy przełom. Magentowi opublikowali informacje na ten temat i prawdopodobnie niektórych te dane rozczarują.

Technologia 5G jest opisywana jako rozwiązanie, dzięki któremu będzie można podłączyć do sieci znacznie więcej urządzeń, bo nawet jeden milion na każdy kilometr kwadratowy. Dla porównania, w przypadku 4G jest to „zaledwie” milion na 500 km². Skok jest więc ogromny. Co więcej, 5G pozwoli rozwinąć wiele różnych dziedzin, na przykład telemedycynę – za pośrednictwem sieci piątej generacji ma być możliwe przeprowadzanie operacji na duże odległości, co (przynajmniej teoretycznie) mogłoby zmniejszyć koszty najbardziej skomplikowanych zabiegów (odchodzą bowiem m.in. koszty transportu – wystarczy, że szpital, w którym leży pacjent, będzie dysponował odpowiednią aparaturą).

5G 5G nie równe

Do świadczenia usług z wykorzystaniem technologii 5G można wykorzystać różne częstotliwości. Stricte dla niej przeznaczone są: 700 MHz (aktualnie trwa jej „zwalnianie”, gdyż zajmuje ją telewizja naziemna), 3,4-3,8 GHz (potocznie określane jako 3,6 GHz) i 26 GHz (mmWave; ma ona zapewnić prędkości porównywalne do osiąganych w światłowodach, ale jej zasięg i zdolność przenikania przez ściany są dość niskie).

Minie jednak sporo czasu zanim zaczną one być wykorzystywane przez operatorów w Polsce, ponieważ aukcja rezerwacji częstotliwości 3,6 GHz została unieważniona i musi zostać rozpisana kolejna. To potrwa – najprawdopodobniej cały proces zakończy się dopiero w 2021 roku.

W związku z tym operatorzy postanowili uruchomić technologię 5G na częstotliwościach, którymi już dysponują. Plus jako jedyny zdecydował się to zrobić w paśmie 2600 MHz, podczas gdy pozostała trójka z tzw. Wielkiej Czwórki (tj. Play, Orange i T-Mobile) w 2100 MHz. Potocznie nazywa się to „nieprawdziwym 5G”, chociaż z formalnego punktu widzenia jest to jak najprawdziwsze 5G.

Takie prędkości osiągną klienci T-Mobile w technologii 5G

T-Mobile informuje, że szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych w technologii 5G, przy braku ruchu internetowego innych użytkowników, wynosi 300 Mb/s dla pobierania i 50 Mb/s dla wysyłania. Z kolei przy znacznym ograniczeniu ruchu internetowego szacunkowe wartości mają wynosić – odpowiednio – 150 Mb/s i 32 Mb/s. Co ciekawe, wcześniej operator podawał – odpowiednio – 130 Mb/s i 50 Mb/s oraz 20 Mb/s w obu przypadkach.

T-Mobile przy okazji zapewnia, że ww. prędkości będą mogli osiągnąć również klienci, których umowa przewiduje na stałe szacunkową prędkość maksymalną 20 Mb/s, 60 Mb/s lub 200 Mb/s, ale tylko pod warunkiem, że spełnią warunki, uprawniające ich do korzystania z technologii 5G. A są to:

używanie sprzętu obsługującego technologię 5G T-Mobile z włączoną w ustawieniach telefonu opcją 5G,

używanie karty SIM typu USIM,

posiadanie technologii LTE,

posiadanie włączonej technologii 5G w systemie teleinformatycznym T-Mobile i

przebywanie w zasięgu technologii 5G T-Mobile.

Więcej informacji na temat zasięgu technologii 5G w T-Mobile oraz innych wymogów, jakie musza spełnić klienci, znajdziecie w tym artykule.

Warunki oferty promocyjnej „5G w T-Mobile” (PDF)

Źródło: T-Mobile via GSMOnline; oiot