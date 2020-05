OTVARTA może być pierwszym operatorem wirtualnym z dostępem do technologii 5G

Jeszcze wiele wody upłynie w Wiśle zanim większość mieszkańców Polski będzie miała dostęp do sieci 5G. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały jednak już poczynione i z czasem proces wdrażania tej technologii przyspieszy. Operatorzy wirtualni (MVNO) również są nią zainteresowani, a OTVARTA może być pierwszym, który udostępni ją swoim klientom.

5G w Polsce

Technologia 5G będzie krokiem milowym w rozwoju łączności bezprzewodowej i transmisji danych. Usługi w tym standardzie będą świadczone na różnych częstotliwościach. Stricte dla 5G przeznaczone są przede wszystkim pasma 700 MHz i 3,6 GHz. Za pierwsze odpowiadać ma kontrolowana przez państwo spółka „Polskie 5G”, natomiast dostęp do drugiego rozdysponowany zostanie na drodze aukcji.

Pierwszą zainaugurowano 6 marca 2020 roku, lecz ostatnio Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o rozpoczęciu procedury jej unieważnienia, ponieważ pojawiły się zastrzeżenia do możliwości jej prawidłowego przeprowadzenia w obecnej sytuacji. W związku z tym nie wiadomo, jak długo potrwa proces przyznawania rezerwacji.

Dla przypomnienia, UKE przygotowało cztery bloki o szerokości 80 MHz każdy. Cenę wywoławczą jednego ustalono na 450 mln złotych, lecz niewykluczone, że zostanie obniżona w drugiej aukcji, bowiem zainteresowani operatorzy zgodnie uznali, że jest ona za wysoka (mimo to, Polkomtel, operator sieci Plus, złożył swoją ofertę, ale nie ujawnił zaproponowanej kwoty).

5G w sieci OTVARTA

Jako że wciąż nie wszyscy operatorzy z tzw. Wielkiej Czwórki podali terminy uruchomienia 5G, nie spodziewaliśmy się takich deklaracji od MVNO. Niespodziewanie sieć OTVARTA, która zainaugurowała swoją działalność niewiele ponad dwa lata temu, poinformowała, że prace związane z wprowadzeniem standardu 5G dobiegają końca. Jej komercyjne uruchomienie planowane jest na trzeci kwartał 2020 roku.

Początkowo z technologii 5G klienci sieci OTVARTA będą mogli korzystać w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach. Wynika to z faktu, że operator świadczy swoje usługi z wykorzystaniem infrastruktury Plusa, który uruchomił 5G (na częstotliwości 2600 MHz) w powyżej wymienionych miastach. W planach jest rozszerzenie dostępności o kolejne lokalizacji, ale dokładnego harmonogramu na tę chwilę nie znamy.

Co daje technologia 5G i czy jest bezpieczna?

W przygotowanym komunikacie sieć OTVARTA informuje też, że technologia 5G zapewnia znacznie szybszy transfer danych, jak również dużo niższe opóźnienia. Do tego charakteryzuje się także znacząco większą pojemnością – można do niej podłączyć milion urządzeń na każdy 1 km², podczas gdy w przypadku istniejących sieci LTE co najwyżej milion na 500 km².

OTVARTA dodaje też, że obecnie funkcjonująca sieć 5G budowana jest w oparciu o już istniejące rozwiązania techniczne, które były stosowane w LTE, więc jest w 100% bezpieczna dla ludzi.

5G – fakty i mity

