Play chce przegonić konkurencję – udostępni swoje 5G w kilkudziesięciu polskich miastach i miejscowościach

Play był pierwszym operatorem w Polsce, który oficjalnie uruchomił sieć 5G. Miało to miejsce w Gdyni na początku 2020 roku i od tamtej pory słuch o niej zaginął, mimo że od końca lutego miała być ona dostępna w kilkunastu kolejnych miastach. Dziś poinformowano, że do końca czerwca technologia 5G obejmie swym zasięgiem 53 miasta i miejscowości na terenie Polski.

5G jest niezbędne do świadczenia usług w przyszłości

5G ma wielu przeciwników, jak wszystko, co nowe i nieznane, ale wdrożenie tego standardu jest niezbędne, ponieważ charakteryzuje się on znacznie większą pojemnością niż sieć 4G i jednocześnie zapewni zauważalnie szybszą transmisję danych w porównaniu do obecnie wykorzystywanej technologii LTE.

Operatorzy odnotowują bardzo szybki wzrost wykorzystania transmisji danych – z roku na rok użytkownicy transferują więcej danych, a do tego do sieci podłączanych jest coraz większa ilość urządzeń, w tym IoT (jak inteligentne gniazdka, oświetlenie czy sprzęty RTV i AGD).

Play udostępni 5G na szeroką skalę

Play jako pierwszy uruchomił technologię 5G, lecz wciąż nie jest ona dostępna komercyjnie dla jego klientów na szeroką skalę. Operator poinformował jednak, że od początku roku kontynuował rozbudowę i modernizację sieci z myślą o tym standardzie, dzięki czemu od końca czerwca 5G będzie dostępne w 53 miastach i miejscowościach w Polsce z wykorzystaniem ponad 500 stacji bazowych.

Play podaje, że zasięgiem objęte będą zarówno duże aglomeracje miejskie (m.in. Warszawa, Kraków i Wrocław), jak i wiele mniejszych miejscowości (na przykład Augustów, Zakopane, Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Giżycko, Mrągowo, Kołobrzeg, Ustka i Władysławowo).

Play do świadczenia usług w standardzie 5G wykorzysta częstotliwość 2100 MHz, która do tej pory służyła technologii 4G. Operator nie ujawnił jeszcze, jakie pasma będą musiały obsługiwać smartfony i inne urządzenia, aby ich właściciele mieli dostęp do sieci 5G. Dla przypomnienia, Plus zdecydował się na n38 i n41 (2600 MHz), a Orange na B1 (2100 MHz).

Ile 5G jest w 5G, czyli słowo o częstotliwościach

Źródło: informacja prasowa