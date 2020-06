A jednak! Orange uruchomi za miesiąc „nieprawdziwe” 5G

Orange najwyraźniej uznało, że nie powinno już dłużej zwlekać z udostępnieniem technologii 5G, mimo że – jak określił to kiedyś sam prezes Orange Polska – nie będzie to „prawdziwe 5G”. Operator oficjalnie poinformował, że uruchomi ten standard już w przyszłym miesiącu.

Sieć 5G w Polsce

Wdrażanie technologii 5G w naszym kraju przebiega wielotorowo. Docelowo usługi świadczone z jej wykorzystaniem mają być świadczone na częstotliwościach 700 MHz (zob. spółka „Polskie 5G”) oraz 3,6 GHz, a także 26 GHz.

Dostęp do tych z zakresu 3,6 GHz miał zostać rozdysponowany na drodze aukcji, lecz pierwszą odwołano i nie wiadomo, kiedy zostanie rozpisana druga. Proces ten z pewnością jednak potrwa co najmniej kilka miesięcy i według wiceminister cyfryzacji, Wandy Buk, są bardzo małe szanse na sfinalizowanie go jeszcze w 2020 roku.

Operatorzy nie chcą jednak czekać z uruchomieniem technologii 5G do zakończenia aukcji częstotliwości 3,6 GHz i zaczynają uruchamiać ten standard na pasmach, którymi już dysponują. Jako pierwszy zrobił to Play na początku 2020 roku, aczkolwiek w wymiarze komercyjnym za pierwszego należy uznać Plusa, gdyż jego 5G działa na terenie siedmiu polskich miast (korzysta z tego też OTVARTA).

Wydawało się, że Orange nie jest tym zainteresowane, ponieważ jeszcze kilkanaście tygodni temu Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska, deklarował, że sieć ta uruchomi od razu „prawdziwe” 5G, a nie jego namiastkę jak Play i Plus. Cóż, sprawdza się powiedzenie, że tylko krowa zdania nie zmienia, bowiem operator poinformował dziś o planach udostępnienia „nieprawdziwego 5G”.

Orange zapowiada uruchomienie sieci 5G i podaje datę jej udostępnienia

Zdecydowano się jednak na to raczej z konieczności, a nie własnych chęci, bowiem – jak mówi Jean-François Fallacher – pandemia koronawirusa opóźniła proces przydzielenia w Polsce pasm przeznaczonych do budowy 5G w Europie. Dlatego już teraz zdecydowaliśmy się dać użytkownikom możliwość zrobienia pierwszego kroku w odkrywaniu sieci 5G na częstotliwościach, jakie posiadamy.

Mowa tu konkretnie o paśmie 2100 MHz (to samo wykorzysta Play; Plus bazuje na 2600 MHz). Orange informuje, że do obsługi nowego standardu przystosowanych zostanie 1600 stacji bazowych, dzięki czemu w zasięgu pomarańczowego 5G znajdzie się blisko 6 mln osób. Wśród nich będą mieszkańcy m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi i Katowic.

Komercyjne uruchomienie 5G w Orange nastąpi 1 lipca 2020 roku. Operator wówczas przedstawi też ofertę urządzeń obsługujących tę technologię. Zapytaliśmy rzecznika Orange o to, jakie wymagania powinno spełniać. Otrzymaliśmy odpowiedź, że musi ono:

obsługiwać technologię 5G w paśmie 2100 MHz (band B1),

wspierać współdzielenie pasma 2100 Dynamic Spectrum Sharing (DSS) oraz

mieć wgrane odpowiednie oprogramowanie, umożliwiające korzystanie z sieci danego operatora.

Sprawdź, czy w Twoim mieście testowano 5G

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska