Genialna nowość w T-Mobile. Chętnie skorzystasz

Jeżeli masz numer w T-Mobile i nie są Ci obce najnowsze rozwiązania, z pewnością skorzystasz z nowo udostępnionej przez operatora możliwości – prędzej czy później.

T-Mobile umożliwiło samodzielne przeniesienie eSIM na inny smartfon z Androidem

eSIM jest dostępny dla klientów T-Mobile już od 2020 roku, aczkolwiek jego wdrażanie przebiegało etapami – eSIM w T-Mobile w ofercie na kartę jest dostępny dopiero od końca 2023 roku. Z kolei w lipcu 2024 roku ułatwiono wyrobienie eSIM w aplikacji Mój T-Mobile.

Technologia eSIM jest dziś już powszechna (choć wciąż nie ma eSIM w Vectra oraz Nju na kartę i Nju abonament) i zyskuje na popularności, ponieważ obsługuje je coraz więcej smartfonów. To zatem naturalne, że na eSIM decydują się kolejni klienci. O ile jednak konwersja z tradycyjnej karty SIM na eSIM była już banalnie prosta, to przeniesienie eSIM z jednego na drugi telefon wymagało więcej zachodu.

To na szczęście dla klientów T-Mobile już przeszłość. Operator poinformował bowiem dziś, że wprowadza nową funkcję, która pozwala przenieść eSIM między urządzeniami z systemem Android całkowicie samodzielnie, bez konieczności kontaktu z obsługą klienta, generowania nowego profilu czy skanowania kodu QR.

Operator zapewnia, że wystarczy kilka kliknięć w ustawieniach telefonu, a aktywny profil eSIM przeniesie się automatycznie na nowe urządzenie w kilkanaście sekund. Jest jednak też gorsza wiadomość. Obecnie funkcja ta ograniczona jest do smartfonów Google Pixel. W najbliższych tygodniach zostanie wdrożona na wybranych Samsungach, a następnie – „z czasem” – do innych smartfonów z Androidem.

T-Mobile podkreśla, że jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych operatorów na świecie, którzy wdrażają to rozwiązanie w swojej sieci komercyjnie dla urządzeń z systemem Android.

T-Mobile ułatwi też jeszcze bardziej zmianę plastikowej karty SIM na eSIM

Choć już teraz konwersja standardowej, fizycznej karty SIM na eSIM nie jest skomplikowana i czasochłonna, to operator zdecydował się również udostępnić możliwość zmiany plastikowej karty SIM na eSIM w menu smartfona z Androidem.

Jak zapewnia, wystarczy uruchomić odpowiednią opcję w ustawieniach telefonu, aby fizyczna karta została zastąpiona cyfrowym profilem.