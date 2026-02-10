Strażak może zapukać do Twojego domu. Przyniesie prezent od rządu

Jeśli do Twoich drzwi zapuka strażak – otwieraj i nie panikuj, bo może przynieść Ci prezent od rządu. Ten sprzęt naprawdę może uratować życie Twojej rodziny.

Straż Pożarna może przynieść Ci sprzęt, który może uratować życie

Rządzący sukcesywnie rozwijają aplikację mObywatel, w której wydano już ponad 11 milionów mDowodów. Tej szeroko pojętej cyfryzacji w Polsce zazdroszczą nam nawet Niemcy. Warto jednak podkreślić, że w mObywatelu nie chodzi wyłącznie o cyfryzację, ale też zwiększenie bezpieczeństwa Polaków.

Jednym z dowodów tej tezy niewątpliwie jest wdrożenie Poradnika Bezpieczeństwa do aplikacji mObywatel. Dzięki niemu Polacy mogą szybko sprawdzić, jak zachować się w kryzysowej sytuacji, jakie są zasady bezpieczeństwa, w jaki sposób skompletować plecak ewakuacyjny, a także sprawdzić listę numerów SOS czy sygnały alarmowe.

Teraz rządzący robią kolejny krok w kwestii bezpieczeństwa Polaków. MSWiA w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przeznaczyło 5 milionów złotych na zakup 140 tysięcy czujników dymu i czadu. Według statystyk, rokrocznie w pożarach ginie około 400 osób, a dziesiątki zabija tlenek węgla. Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, większości z tych tragedii da się uniknąć, instalując w domach i mieszkaniach czujniki.

Urządzenia mają trafić za darmo do najbardziej potrzebujących Polaków, w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, najuboższych oraz osób mieszkających w budynkach o podwyższonym ryzyku pożarowym. Montażem czujników nieodpłatnie zajmą się strażacy. Po instalacji domownicy zostaną przeszkoleni w zakresie właściwego ich użytkowania.

Co istotne – od 2026 roku tego typu urządzenia są obowiązkowe w hotelach i obiektach świadczących najem krótkoterminowy. Z kolei od 2030 roku obowiązek montażu obejmie każdy dom wyposażony w źródło ciepła na opał (m.in. drewno i węgiel) lub paliwo (np. gaz czy olej opałowy).

Obowiązek obowiązkiem, jednak już teraz warto zaopatrzyć się w te niewielkie urządzenia, zazwyczaj znacznie tańsze niż np. smartfon.

Darmowy czujnik czadu i dymu – strażacy już działają

MSWiA informuje również, że Państwowa Straż Pożarna wraz z Radiem Zet przeprowadziła akcję Czadowa Straż. W ramach wydarzenia rozdano ponad 5 tysięcy czujek, a akcja odbywała się 5 lutego 2026 roku w każdej komendzie miejskiej i powiatowej, gdzie przygotowano po 15 czujek.

Rządzący w komunikacie wspominają też, że w związku z mrozami regularnie odbywają się spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W miejscach, w których wystąpiły ekstremalnie niskie temperatury, Państwowa Straż Pożarna rozstawiła specjalne namioty grzewcze, przeznaczone dla osób w kryzysie bezdomności.