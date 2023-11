T-Mobile startuje z ofertą świąteczną. Nie zabrakło licznych prezentów dla klientów

Do świąt pozostało jeszcze trochę czasu, ale T-Mobile postanowiło nie czekać na Świętego Mikołaja. Operator właśnie ogłosił ofertę świąteczną.

Oferta świąteczna T-Mobile, czyli drugi telefon w prezencie i inne bonusy

W tym tygodniu mogliśmy już poznać specjalną ofertę przygotowaną przez Play, a teraz czas na święta w wykonaniu T-Mobile. Operator podkreśla, że dla swoich klientów ma mnóstwo ciekawych propozycji – również tych prezentowych, np. drugi smartfon za 0 złotych.

Jeśli zainteresowała Was informacja o drugim telefonie w prezencie, to wypada dodać. że w celu odebrania prezentu wystarczy przenieść numer do T-Mobile, ewentualnie przedłużyć lub podpisać przynajmniej jedną nową umowę abonamentową w taryfie „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Dla tych, którzy przeniosą lub podpiszą więcej niż jedną umowę zapewnione są dodatkowe bonusy w postaci bezpłatnych miesięcy na kolejne karty SIM (abonament komórkowy), bądź pakiet usług dla domu w postaci telewizji i światłowodu, a nawet drugi smartfon o wartości 1299 złotych w prezencie

Klienci, którzy zdecydują się na taryfę „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” i wezmą ją wraz ze smartfonem, drugi smartfon otrzymają w prezencie. Należy zaznaczyć, że w ofercie świątecznej smartfony są łączone w zestawy, które przedstawiają się następująco:

Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB lub Samsung Galaxy S23 5G 8/128GB z Samsungiem Galaxy A14 4/64GB (wartość prezentu 969 złotych),

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB, z Xiaomi Redmi 12C 3/32GB (wartość prezentu 549 złotych),

Motorola Moto G54 5G Power Edition 12/256GB z Motorola Moto E22 4/64GB (wartość prezentu 489 złotych),

OPPO Reno10 5G 8/256GB z OPPO A17 4/64GB (wartość prezentu 699 złotych),

Xiaomi Redmi Note 12s 8/256GB z Xiaomi Redmi 12C 3/32GB (wartość prezentu 549 złotych),

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256GB z Xiaomi Redmi 12C 3/32GB (wartość prezentu 549 złotych).

Ponadto osoby, które przeniosą numer do T-Mobile i wybiorą taryfę „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”, za abonament komórkowy przez pierwsze 3 miesiące nie poniosą żadnych opłat.

Nawet 2 lata abonamentu komórkowego za darmo

Świąteczna oferta T-Mobile pozwala otrzymać w prezencie nawet 2 lata abonamentu za darmo. Tutaj konieczne jest podpisanie odpowiedniej liczby umów – im więcej, tym większy bonus można odebrać.

Jak to wygląda? Otóż klient, który przeniesie lub podpisze cztery nowe umowy na abonament komórkowy z nielimitowanym internetem w taryfie „M Nielimitowana”, czwarty abonament otrzyma na 2 lata w prezencie. Natomiast osoby, które wybiorą opcję z trzema numerami, dostaną trzeci abonament na 18 miesięcy za 0 złotych. Z kolei Ci, którzy zdecydują się na dwa abonamenty w taryfach nielimitowanych, drugi abonament otrzymają w prezencie na 12 miesięcy.

Podobnie promocja działa w przypadku wyboru oferty „Nielimitowana”, aczkolwiek z tą różnicą, że w okresie promocyjnym, wynikającym z liczby zawartych umów, opłata za abonament komórkowy wyniesie 20 zł/mies.

Osoby, które dodatkowo zdecydują się na wybranie jednej z ofert wraz ze smartfonem, mogą liczyć na prezent w postaci drugiego urządzenia. Tutaj dostępne są następujące zestawy:

Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB lub Samsung Galaxy S23 5G 8/128GB z Samsungiem Galaxy A14 4/64GB (wartość prezentu 969 złotych),

Samsung Galaxy S23 5G z Samsung Galaxy A23 5G (wartość prezentu 1299 złotych),

OPPO Reno10 5G z OPPO A78 (wartość prezentu 999 złotych),

Xiaomi Redmi Note 12s z Xiaomi Redmi 12 (wartość prezentu 899 złotych),

Xiaomi Redmi Note 12 Pro z Xiaomi Redmi 12 (wartość prezentu 899 złotych),

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G z Xiaomi Redmi 12 (wartość prezentu 899 złotych),

Motorola Moto G54 5G Power Edition z Motorola Moto G32 (wartość prezentu 699 złotych).

Może jednak telewizja i światłowód?

Nie wszyscy potrzebują kilku ofert na abonament komórkowy. T-Mobile dla takich osób również przygotowało ofertę świąteczną, która skupia się na telewizji i internecie. Co dokładnie zapewnia operator? Sprawdźmy.

W skład tej oferty wchodzą abonament komórkowy z nielimitowanym internetem w smartfonie, światłowód oraz telewizja z 159 kanałami, wśród których nie zabrakło popularnych i ciekawych stacji, a także nowych kanałów w jakości 4K.

W celu zyskania telewizji i internetu światłowodowego przez 2 lata za 0 złotych, należy przenieść lub kupić w T-Mobile trzy abonamenty w taryfie „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Natomiast osoby, które zdecydują się przenieść lub dokupić dwa abonamenty komórkowe i dobrać do tego usługi dla domu, telewizję pakiet TV S oraz światłowód 300Mb/s otrzymają na 18 miesięcy za darmo. Z kolei klienci przenosząc jeden numer lub kupujący jeden abonament mogą liczyć na telewizję z pakietem TV S oraz internet światłowodowy 300 Mb/s przez 12 miesięcy za darmo.

Warto jeszcze wspomnieć, że klienci wybierając abonament komórkowy ze smartfonem i pakietem usług dla domu Magenta Dom, drugi smartfon otrzymają w prezencie. Dodatkowo, w ramach oferty świątecznej Magent Dom operator przygotował 700 złotych zniżki na 55” TV Philips (55PUS8818/12), który charakteryzuje się ekranem 55 cali 4K 120 Hz oraz unikalnym podświetleniem Ambilight. Cena ze świątecznym rabatem wynosi 3599 złotych (cena regularna to 4299 złotych).

Zainteresowani ofertą świąteczną T-Mobile? Jeśli tak, to warto odwiedzić stronę internetową operatora.