Play daje światłowód i telewizję na rok za darmo na Boże Narodzenie 2023

Play jest kolejnym operatorem w Polsce, który przedstawił swoją świąteczną promocję. W jej ramach klienci mogą otrzymać internet światłowodowy i telewizję z prawie 200 kanałami za darmo na rok. To jednak nie wszystko, co przygotowała ta sieć na Boże Narodzenie 2023.

Internet światłowodowy i telewizja na rok za darmo od Play na Boże Narodzenie 2023

Wszyscy operatorzy rozdają prezenty na Boże Narodzenie i nie inaczej jest w tym przypadku. W tym roku Play postanowił sprezentować swoim klientom internet światłowodowy i telewizję – w ramach świątecznej promocji nie zapłacą za ten zestaw ani złotówki przez 12 miesięcy.

Zainteresowani świąteczną ofertą Play będą mieli do wyboru trzy pakiety – każdy zawiera telewizję ze 172 kanałami (ich liczba może się jednak zmieniać, tj. zmniejszać, gdyż nie wszystkie mają status gwarantowanych) oraz internet światłowodowy o prędkości do 600 Mbit/s, do 1 Gbit/s lub do 5 Gbit/s (dostępna prędkość może zależeć od lokalizacji świadczenia usługi).

Umowa podpisywana jest jednak na 24 miesiące, co oznacza, że od 13. miesiąca trzeba będzie zacząć płacić. Ile? To zależy. Obecni klienci Play mogą liczyć na rabat w wysokości 40 złotych miesięcznie, natomiast nowi dostaną zniżkę w kwocie 20 złotych co miesiąc. W praktyce po roku ci pierwsi zapłacą 105, 125 lub 155 złotych miesięcznie, a drudzy 125, 145 lub 175 złotych co miesiąc odpowiednio za pakiet z internetem do 600 Mbit/s, do 1 Gbit/s i do 5 Gbit/s.

Tyle po darmowym roku zapłacą obecni klienci Play (fot. Tabletowo.pl)

Warto też wiedzieć, że na pierwszej fakturze pojawi się jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 50 złotych, a po upływie 24 miesięcy opłata za internet i telewizję wzrośnie o 10 złotych w obu przypadkach (razem 20 złotych miesięcznie), jeżeli klient nie przedłuży lub nie wypowie umowy.

Co jeszcze Play przygotował na Boże Narodzenie 2023?

W przeciwieństwie do Orange, Plusa i Polsat Box, Play nie zaprezentował od razu całej oferty na Boże Narodzenie 2023, a jedynie tylko promocję na internet światłowodowy i telewizję. Otrzymaliśmy od operatora informację, że to jeszcze nie koniec świątecznych niespodzianek – w najbliższych dniach mamy spodziewać się kolejnego komunikatu związanego z promocjami przygotowanymi na świąteczny okres.

Nie pozostaje nam nic, jak tylko cierpliwie na niego czekać, gdyż nie mamy żadnych przecieków na temat promocji na abonament komórkowy. Nie zdziwimy się jednak, jeśli i Play będzie dawał drugi smartfon w prezencie jak Orange i Plus.