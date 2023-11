Kupujesz niedrogi smartfon Galaxy, a Samsung i tak zwraca Ci 350 złotych

Już przyzwyczailiśmy się do promocji typu cashback na flagowe modele smartfonów, ale tym razem akcja zwrotu pieniędzy dotyczy urządzenia za mniej niż 2000 złotych.

Samsung uruchamia cashback na Galaxy A34 5G

Producent smartfonów z serii Galaxy cyklicznie odpala akcje promocyjne ze zwrotem części środków przeznaczonych na ich zakup. Nie da się ich zliczyć. Praktycznie każdego miesiąca informujemy o takich, bo w wielu wypadkach i przy połączeniu z innymi promocjami (jeśli to możliwe), finalnie zakup danego urządzenia wychodzi naprawdę korzystnie.

Samsung Galaxy A34 5G (źródło: T-Mobile)

Tym razem promocja dotyczy modelu Galaxy A34 5G, za którego w sklepach trzeba dać jakieś 1800-1900 złotych. Oficjalna cena w sklepie Samsunga wynosi 1899 złotych. Nabywając jednak smartfon u operatora T-Mobile lub w Plusie, możemy obniżyć jego ostateczny koszt za sprawą zwrotu w wysokości 350 złotych.

Zaznaczę tylko, że to nie pierwsza taka promocja dotycząca tego urządzenia. Jakiś czas temu Samsung oferował zwrot na podobnych zasadach, ale w kwocie 300 złotych.

Kilka szczegółów dotyczących promocji

Jeśli jesteśmy zainteresowani zwrotem, powinniśmy znać kilka detali odnośnie akcji Samsunga. Jest ona prowadzona w dniach 09.11 do 03.12.2023 r. Po zakupie u jednego z partnerów handlowych, trzeba aktywować swoje urządzenie do 10 grudnia. Wystarczy uruchomić sprzęt z aktywną kartą SIM oraz zaakceptować warunki EULA.

Następny ważny termin to 17.12.2023 r. – do wtedy trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć w banner promocyjny. Przeniesie on nas do formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić i wysłać. Konieczne będzie załączenie dowodu zakupu.

Samsung Galaxy A34 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Z naszej strony to tyle – później czekamy już tylko na pozytywną weryfikację wniosku. Gdy zostanie on zatwierdzony, Samsung ma 21 dni kalendarzowych na dokonanie wpłaty na wskazane przez nas konto.

Pełny regulamin akcji przeczytacie poniżej.

Jeśli zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po Galaxy A34 5G, polecamy naszą recenzję. Powinniście znaleźć w niej odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tego sprzętu.

7 Ocena

Z kolei jeżeli mamy środki i ochotę zaopatrzyć się w coś z nieco wyższej półki, to przypomnę tylko, że niebawem kończy się podobna promocja (ze zwrotem 300 złotych) na model Galaxy A54 5G.