Netia ma nową ofertę na internet z krótką umową

Nie każdy chce lub potrzebuje wiązać się z operatorem umową długoterminową. Netia, podobnie jak inne firmy, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego ogłosiła dziś nową ofertę na internet z krótkim okresem zobowiązania.

Nowa oferta internetu z krótką umową w Netii

Choć nowa oferta została przygotowana przede wszystkim z myślą o uczniach i studentach, którzy za kilka tygodni będą zaczynać naukę w nowym roku szkolnym lub akademickim, to może z niej skorzystać każdy zainteresowany, więc nawet osoby, które już (bardzo) dawno opuściły szkolne mury.

Nowa oferta Netii wyróżnia się przede wszystkim krótkim okresem zobowiązania, bo wynoszącym zaledwie 9 miesięcy, czyli tyle, ile (mniej więcej) trwa rok szkolny i akademicki. Jest to zatem propozycja idealna dla osób, które nie są pewne, czy będą dalej korzystały z internetu po zakończeniu nauki w połowie 2024 roku (jeśli tak, to nadal mogą to robić, jako że umowa przejdzie na czas nieokreślony).

Jaką ofertę na internet przygotowała Netia? Klienci mają do wyboru cztery prędkości: do 150 Mbit/s za 40 złotych miesięcznie, do 300 Mbit/s za 50 złotych miesięcznie (wysyłanie do 50 Mbit/s), do 600 Mbit/s za 60 złotych miesięcznie (wysyłanie do 100 Mbit/s) i do 1 Gbit/s za 80 złotych miesięcznie (wysyłanie do 300 Mbit/s). Należy jednak pamiętać, że maksymalna prędkość może zależeć od lokalizacji, a ponadto raczej mało prawdopodobne, aby ktoś osiągnął maksymalną deklarowaną prędkość, bo to prawie niewykonalne.

Co ważne: podane powyżej ceny będą obowiązywały dopiero od drugiego miesiąca, bowiem opłata abonamentowa za pierwszy zostanie zrabatowana do 0 złotych. Ponadto należy wiedzieć, że ww. ceny zawierają rabat za zgody marketingowe i e-fakturę (łącznie 10 złotych), a od 10. miesiąca abonament wzrośnie o 10 złotych miesięcznie, jeśli klient nie przedłuży umowy na nowych warunkach (do czego operator z pewnością go zachęci). Oczywiście po 9 miesiącach można wypowiedzieć umowę bez żadnych konsekwencji finansowych.

Można wybrać też internet z dostępem do serwisu Disney+

Wszystkie wymienione przed chwilą oferty na internet można kupić również w pakiecie z dostępem do serwisu Disney+. W ich przypadku miesięczna opłata abonamentowa wynosi od 55 do 95 złotych miesięcznie przez 8 miesięcy (1. miesiąc za 0 złotych; od 10. miesiąca wzrośnie o 10 złotych miesięcznie), zatem wychodzi korzystniej niż w przypadku wykupienia subskrypcji osobno. Dla przypomnienia, kosztuje ona 28,99 złotych miesięcznie lub 289,90 złotych za rok przy płatności z góry (wtedy za miesiąc wychodzi ~24,16 złotych).

źródło: Netia

Najnowsza promocja Netii będzie dostępna aż do 31 października 2023 roku, zatem klienci mają wiele czasu, aby rozważyć skorzystanie z tej oferty. Szczególnie że do tego czasu powinny pojawić się też propozycje innych operatorów, które dla niektórych osób mogą okazać się atrakcyjniejsze lub/i korzystniejsze.