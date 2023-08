Redmi 12 5G oficjalnie. Co oferuje nowy smartfon Xiaomi?

Oferta marki Xiaomi wzbogaciła się o (nie) nowy smartfon – Redmi 12 5G. Zwraca on na siebie uwagę przede wszystkim za sprawą procesora, ale nie tylko, bo jego specyfikacja jest naprawdę atrakcyjna, podobnie jak sugerowane ceny.

Specyfikacja smartfona Redmi 12 5G

Jak zostało wspomniane, na liście parametrów rzuca się w oczy przede wszystkim procesor, ponieważ jest to jeden z pierwszych smartfonów na rynku z jeszcze pachnącą nowością mobilną platformą Snapdragon 4 Gen 2, która produkowana jest z wykorzystaniem flagowego poziomu procesu technologicznego 4 nm. Ma to zapewnić przede wszystkim dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, bo wydajność nie była akurat tutaj najważniejsza.

Oczywiście smartfon oferuje też modem 5G, a do tego od 4 GB do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. Redmi 12 5G dysponuje technologią, dzięki której można zyskać dodatkowe gigabajty pamięci operacyjnej (zostanie ona wydzielona z pamięci wbudowanej) – w modelu z 8 GB RAM da się zwiększyć ilość pamięci operacyjnej do nawet 16 GB.

Pamięć wewnętrzną również można powiększyć – za sprawą karty microSD. Tutaj trzeba jednak wspomnieć, że smartfon dysponuje hybrydowym dual SIM, co oznacza, że w jednym czasie można korzystać z dwóch kart SIM (z obsługą 5G na obu slotach) lub z tylko jednej i jednocześnie microSD. Ponadto smartfon oddaje do dyspozycji 3,5 mm złącze słuchawkowe, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i emiter podczerwieni.

Redmi 12 5G (źródło: Xiaomi)

Na pokładzie Redmi 12 5G znajduje się również 6,79-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i jasności 550 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz, a także trzy aparaty: 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie. Smartfon zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownicy naładują z mocą 18 W (w zestawie producent dodaje zasilacz o mocy 22,5 W wraz z kablem z końcówką USB-C).

Najnowszy smartfon Xiaomi ma fabrycznie zainstalowany system Android 13 z nakładką MIUI 14 i producent obiecuje mu dwa lata aktualizacji Androida oraz trzy lata aktualizacji zabezpieczeń. Redmi 12 5G ma wymiary 168,6×76,27×8,17 mm, waży 199 gramów i może pochwalić się certyfikatem IP53.

Cena Redmi 12 5G

Redmi 12 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej Jade Black, srebrnej Moonstone Silver i niebieskiej Pastel Blue, a także trzech konfiguracjach pamięciowych:

4/128 GB za 11999 rupii (równowartość ~590 złotych),

6/128 GB za 13499 rupii (~660 złotych),

8/256 GB za 15499 rupii (~760 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji o dostępności Redmi 12 5G w innych krajach, ale w przeszłości pojawiły się doniesienia, że ma być on sprzedawany globalnie. Co ciekawe, w Indiach zadebiutuje jeszcze bardzo podobny model pod nazwą POCO M6 Pro 5G. Pierwowzorem wszystkich ww. smartfonów jest Redmi Note 12R, który zaprezentowano w Chinach pod koniec czerwca 2023 roku.