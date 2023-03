Warhammer za darmo w Epic Games!

Jak co czwartek, tak też i tym razem Epic Games będzie miało dla nas do odebrania kolejną, darmową grę. Tym razem wybór firmy padł na Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Czy warto dać szansę tej produkcji?

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War za darmo

W ostatnich tygodniach z darmowymi grami od Epica było różnie, ponieważ raz były to nawet ciekawe produkcje, a innym razem zupełnie nudne i nijakie tytuły. Teraz wybór padł na grę osadzoną w kultowym uniwersum Warhammera. Mowa tutaj o Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, który wyszedł w 2018 roku i został pozytywnie odebrany w środowisku.

Screen z Warhammera (źródło: Epic Games)

Jest to pierwsza turowa gra strategiczna 4X, która jest rozgrywana w świecie Warhammer 40,000. Gracz zostaje wrzucony w środek konfliktu pomiędzy czterema frakcjami, które będą walczyć o unikalne zasoby Gladius Prime, niegdyś pokojowej planety, potrzebne im do dalszego rozwoju oraz kontroli nad światem.

Czy warto zagrać w Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War?

Z całą pewnością warto wypróbować tę grę, szczególnie gdy tytuł jest nam proponowany za darmo. Jest to ciekawa produkcja, która umożliwi Wam prowadzenie wojny jako jedna z czterech frakcji: Astra Militarum, Kosmiczni Marines, Orkowie lub Nekroni. Każda z nich ma unikalny styl i gwarantuje inne doświadczenia z gry, a przede wszystkim różni się także historią oraz motywacją do zwycięstwa.

Jako gracz w tym świecie będziesz mógł wznosić miasta, budynki i fortyfikacje. Oczywiście wszystko przeplatane jest tworzeniem armii i jej rozbudowywaniem, a także zbieraniem zasobów oraz badaniem nowych technologii. Z całą pewnością trzeba przyznać, że w tej grze po prostu jest co robić!

Naturalnie tytuł wydany przez Slitherine, Ltd. ma swój wątek fabularny, który będzie nas pchał do przodu w rozgrywce i pokazywał jej kolejne etapy. Proxy Studios zadbało o to, żeby gracze się nie nudzili i wprowadziło różne rozwiązania, jak np. rozwój bohaterów, zaopatrzonych w specjalne umiejętności oraz przedmioty.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War pobierzecie za darmo w sklepie Epic Games od dziś, 16 marca 2023 roku, od godziny 17:00, do 23 marca 2023 roku, do godziny 16:59.